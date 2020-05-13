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Связь 4G охватила более половины населенных пунктов Украины, - Минцифры

Новости » Телеком & IT     13.05.2020 - 18:30
Связь 4G охватила более половины населенных пунктов Украины, - Минцифры
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Около 82% украинцев имеют доступ к 4G

На сегодня покрытие 4G охватило более половины населенных пунктов Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства цифровой трансформации.

Сообщается, что на 1 мая 2020 года 4G доступен в 15 478 населенных пунктах Украины, и это больше половины из общего количества.

"Но это в основном крупные и средние города и поселки, где проживает 82% населения. А вот до небольших населенных пунктов высокоскоростной мобильный интернет во многих случаях еще не добрался", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что развертывания сетей мобильных операторов в диапазоне 900 МГц позволит ускорить покрытие Украины связью четвертого поколения.

"В июле операторы начнут работу сети 4G в диапазоне 800-900 МГц. Стартует этот процесс с западных областей. По прогнозам Минцифры, в начале 2021 доступ к 4G будут иметь 88% населения, а в июле 2022 - 95%", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский потребовал ускорить покрытие Интернетом всей территории Украины, поскольку в 5 800 мелких городках до сих пор нет качественной связи.

Отметим, в начале марта на одной из станций киевского метрополитена начали предоставлять услуги 4G связи.

Теги Новости Украины Связь4Gинтернет
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