Зеленский требует ускорить покрытие Интернетом всей Украины

Фото: встреча Зеленского с операторами связи (president.gov.ua)

В апреле мобильный широкополосный Интернет впервые появился в 870 населенных пунктах

Президент Владимир Зеленский требует ускорить покрытие Интернетом всей территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз на сайте президента по итогам его встречи с представителями крупнейших операторов связи.

По его словам, на сегодня в 5 800 мелких городках нет качественной связи. Кроме того, на некоторых продолжительных участках дорог тоже нет покрытия. В то же время за апрель впервые мобильный широкополосный доступ к Интернету появился в 870 населенных пунктах, в которых проживают 390 000 человек. При этом дополнительный оператор появился еще в 550 пунктах.

"Жизнь изменилась, она больше перешла в онлайн: мы многое - и лекарства, и продукты питания - заказываем по Интернету. Поэтому я хотел бы, чтобы мы ускорили темпы качественного покрытия нашей страны. Я понимаю, что технологически, наверное, это сложно сделать, но вы видите, что такие инфекции и такие вызовы - они не ждут наших с вами планов. Страну надо соединить не только дорожной инфраструктурой, но и виртуальной", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что мобильный оператор "Интертелеком" лишился лицензии на 4G. До этого операторы "Большой тройки" получили лицензии на развертывание сетей четвертого поколения в низких диапазонах. Ожидается, что это позволит обеспечить качественное покрытие во всех уголках Украины.