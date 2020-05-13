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Зв'язок 4G охопив понад половину населених пунктів України, - Мінцифри

Новини » Телеком & IT     13.05.2020 - 18:30
Зв'язок 4G охопив понад половину населених пунктів України, - Мінцифри
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Близько 82% українців мають доступ до 4G

На сьогодні покриття 4G охопило більше половини населених пунктів України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства цифрової трансформації.

Повідомляється, що на 1 травня 2020 року 4G доступний в 15 478 населених пунктах України, і це більше половини від загальної кількості.

"Але це переважно великі і середні міста і селища, де проживає 82% населення. А от до невеликих населених пунктів високошвидкісний мобільний інтернет в багатьох випадках ще не дістався", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що розгортання мереж мобільних операторів в діапазоні 900 МГц дозволить прискорити покриття України зв'язком четвертого покоління.

"У липні оператори почнуть роботу мережі 4G в діапазоні 800-900 МГц. Стартує цей процес з західних областей. За прогнозами Мінцифри, на початку 2021 доступ до 4G будуть мати 88% населення, а в липні 2022 - 95%", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський вимагав прискорити покриття Інтернетом всій території України, оскільки у 5 800 дрібних містечках досі немає якісного зв'язку.

Зазначимо, на початку березня на одній із станцій київського метрополітену почали надавати послуги зв'язку 4G.

Теги Новини України Связь4Gінтернет
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