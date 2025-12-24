На Святвечір і Різдво вдарять морози: синоптик розповіла, коли в Україну прийде сніг

Святвечір та Різдво в Україні пройдуть із морозною погодою. 24-25 грудня до країни надійде холодна повітряна маса арктичного походження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її прогнозом, у нічні години температура повітря знизиться до -12 градусів, удень стовпчики термометрів показуватимуть до -7 градусів. Опадів у ці дні не очікується.

У Києві на Святвечір та Різдво буде сухо, проте морозно: вночі від -8 до -10 градусів, удень від -3 до -5 градусів.

Синоптик також застерігає, що через морозну погоду на дорогах і тротуарах буде слизько.

Водночас вже з 26 грудня в Україні очікується потепління, а також повернення опадів - сніг прийде разом із поривчастим вітром.

Раніше ми писали, що на початку тижня в Україні очікується відносно помірна погода. Однак вже ближче до п'ятниці слід очікувати значне похолодання.