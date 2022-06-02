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Со святой водой и песнями. Россия отправила в Беларусь гаубицы "Акация"

Фото: Россия отправила в Беларусь эшелон гаубиц "Акация" (rostec.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Россия передала Беларуси эшелон самоходных гаубиц "Акация". Однако перед их отправкой организовали целое прощальное мероприятие с оркестром и окроплением святой водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу завода "Уралтрансмаш".

Российское предприятие изготовило для Беларуси эшелон гаубиц 2С3М "Акация". В четверг, 2 июня, их отправили заказчику.

"В машинах усовершенствованы средства связи, повышена скорострельность и увеличен боекомплект, а также проведены работы по полному импортозамещению", - говорится в сообщении.

Провожали гаубицы под напутственные речи и песню "Прощание славянки", которую сыграл оркестр. Кроме того, перед отправлением военную технику окропили святой водой.

Отметим, что самоходная гаубица 2С3М "Акация" используется для уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов управления и тактических средств ядерного нападения. Она вооружена 152-мм пушками.

Напомним, в Генштабе сообщили, что Беларусь сняла с хранения танки и БМП, их могут передать России.

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