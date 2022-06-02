Зі святою водою та піснями. Росія відправила до Білорусі гаубиці "Акація"

Росія передала Білорусі ешелон самохідних гаубиць "Акація". Проте перед їх відправкою організували цілий прощальний захід з оркестром та окропленням святою водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу заводу "Уралтрансмаш".

Зазначимо, що самохідна гаубиця 2С3М "Акація" використовується для знищення живої сили, артилерійських і мінометних батарей, ракетних установок, танків, вогневих засобів, пунктів управління і тактичних засобів ядерного нападу. Вона озброєна 152-мм гарматами.

Проводжали гаубиці під напутні промови та пісню "Прощання слов'янки", яку зіграв оркестр. Крім того, перед відправленням військову техніку окропили святою водою.

"У машинах удосконалено засоби зв'язку, підвищено скорострільність та збільшено боєкомплект, а також проведено роботи з повного імпортозаміщення", - йдеться у повідомленні.

Російське підприємство виготовило для Білорусі ешелон гаубиць 2С3М "Акація". У четвер, 2 червня, їх відправили замовнику.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що Білорусь зняла зі зберігання танки та БМП, їх можуть передати Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.