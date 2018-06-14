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ГПУ завершила досудебное расследование по факту террористического акта в Мариуполе

НовостиПроисшествия    14.06.2018 - 14:43
Фото: скриншот с видео совершения теракта (youtube.com)
Фото: скриншот с видео совершения теракта (youtube.com)

Обвинительный акт направлено в суд для рассмотрения по существу

Завершилось досудебное расследование по факту террористического акта, совершенного 31 марта 2017 г. Мариуполе, в результате которого погиб полковник Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Подозреваемой вручен обвинительный акт в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший гибель человека) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 13.06.2018 обвинительный акт направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В то же время продолжается досудебное расследование в отношении организаторов и других соучастников террористического акта.

"Мотивами совершения этого террористического акта было прекращение эффективного выполнения потерпевшим своих служебных обязанностей в районе проведения АТО, а целью - запугивание населения Донецкой области и сотрудников правоохранительных органов", - отмечают в ГПУ.

Подозреваемая по предварительному сговору с участниками террористической организации "ДНР", действуя по их указаниям и инструкциям, прикрепила самодельное взрывное устройство на магнитной основе к днищу автомобиля, которым пользовался погибший. Мужчина скончался на месте.

Напомним, 31 марта в результате взрыва автомобиля в Мариуполе погиб сотрудник СБУ полковник Александр Хараберюш.

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Теги публикации: Мариуполь, ГПУ, Теракт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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