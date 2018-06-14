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У Києві вибухнув автомобіль, є потерпілі

НовиниНадзвичайні події    14.06.2018 - 17:38
Фото: місце події (facebook.com_KyivOperativ)
Фото: місце події (facebook.com_KyivOperativ)

За попередньою інформацією, є 4 потерпілих

У Святошинському районі Києва стався вибух у припаркованому автомобілі. Про це повідомляє "Київ Оперативний".

"Щойно на Чорнобильській, 4/56, в припаркованому автомобілі Волга щось вибухнуло. Місцеві мешканці стверджують, що схоже було на газовий балон, але стверджувати поки зарано. За попередньою інформацією, є 4 потерпілих", - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюється більш точна інформація про кількість потерпілих та їх стан.

Фото: місце події (скріншот/google.com.ua/maps)

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що ГПУ завершила досудове розслідування за фактом терористичного акту у Маріуполі, в результаті якого загинув полковник Служби безпеки України (СБУ) Олександр Хараберюш.

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Теги публікації: Київ, постраждалі, автомобили, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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