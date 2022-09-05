Из Святогорской Лавры провели очередную эвакуацию: сколько людей вывезли

Пятого сентября удалось провести эвакуацию гражданских из Свято-Успенской Святогорской лавры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Святогорской городской военной администрации.
"В воскресенье из монастыря, где от российских обстрелов скрываются мирные люди, были вывезены пожилые супруги, а уже сегодня утром проведена удачная эвакуация семьи из пяти человек, среди которых двое - малолетние дети", - заявили в администрации.
По информации чиновников, эвакуация мирного населения из Свято-Успенской Святогорской лавры осуществлялась военными подразделениями Вооруженных сил Украины.
Напомним, что со Святогорской Лавры 1 сентября провели эвакуацию.
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