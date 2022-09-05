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Из Святогорской Лавры провели очередную эвакуацию: сколько людей вывезли

Фото: Из Святогорской Лавры провели очередную эвакуацию (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Пятого сентября удалось провести эвакуацию гражданских из Свято-Успенской Святогорской лавры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Святогорской городской военной администрации.

"В воскресенье из монастыря, где от российских обстрелов скрываются мирные люди, были вывезены пожилые супруги, а уже сегодня утром проведена удачная эвакуация семьи из пяти человек, среди которых двое - малолетние дети", - заявили в администрации.

По информации чиновников, эвакуация мирного населения из Свято-Успенской Святогорской лавры осуществлялась военными подразделениями Вооруженных сил Украины.

Напомним, что со Святогорской Лавры 1 сентября провели эвакуацию.

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