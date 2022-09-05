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Зі Святогірської Лаври провели чергову евакуацію: скільки людей вивезли

Фото: Зі Святогірської Лаври провели чергову евакуацію (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

П'ятого вересня вдалося провести евакуацію цивільних зі Свято-Успенської Святогірської лаври.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Святогірської міської військової адміністрації.

"У неділю з монастиря, де від російських обстрілів ховаються мирні люди, було вивезено літнє подружжя, а вже сьогодні зранку проведено вдалу евакуацію родини з п’яти осіб, серед яких двоє - малолітні діти", - заявили в адміністрації.

За інформацією чиновників, евакуація мирного населення зі Свято-Успенської Святогірської лаври здійснювалася військовими підрозділами Збройних сил України.

Нагадаємо, що зі Святогірської Лаври 1 вересня провели евакуацію.

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