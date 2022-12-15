У Святогірську та Лимані відновили електропостачання

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко.

За його словами, на Донеччині також працюють пункти безкоштовної видачі дров для населення. Усі мешканці деокупованих територій можуть скористатися цією послугою безкоштовно.

"Лиман, Святогірськ вже зі світлом. В інших населених пунктах продовжують працювати ремонтні бригади. Роботи ускладнюються через замінування", - зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, що у суботу, 22 жовтня, розпочалися роботи з розбору зруйнованої багатоповерхівки у Святогірську. Під завалами може бути людина.

Також повідомлялося, що 12 жовтня українські військові увійшли до Святогірська. Також ми писали, що українські військові підняли українські прапори над міськрадою Ізюма та взяли центр міста під свій контроль.

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