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У Святогірську та Лимані відновили електропостачання

Фото: у Святогірську та Лимані відновили електропостачання (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У звільнених Святогірську та Лимані Донецької області ремонтні бригади енергетиків відновили електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Лиман, Святогірськ вже зі світлом. В інших населених пунктах продовжують працювати ремонтні бригади. Роботи ускладнюються через замінування", - зазначив Тимошенко.

За його словами, на Донеччині також працюють пункти безкоштовної видачі дров для населення. Усі мешканці деокупованих територій можуть скористатися цією послугою безкоштовно.

Нагадаємо, що у суботу, 22 жовтня, розпочалися роботи з розбору зруйнованої багатоповерхівки у Святогірську. Під завалами може бути людина.

Також повідомлялося, що 12 жовтня українські військові увійшли до Святогірська. Також ми писали, що українські військові підняли українські прапори над міськрадою Ізюма та взяли центр міста під свій контроль.

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Вторгнення Росії до УкраїниДонецька областьЕлектроенергія