Свято сьогодні, 4 липня: що у цей день не можна робити, народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

4 липня за новим стилем у церковному календарі - день пам’яті святителя Андрія Критського, відомого як видатного богослова, учителя Церкви та автора численних гімнів.

Святитель Андрій народився у VII столітті в місті Дамаск. У дитинстві він не міг говорити до семи років, однак після прийняття Святого Причастя дивовижним чином отримав дар мови.

З того часу хлопець почав активно вивчати Святе Письмо та богословські науки. У 14-річному віці він вирушив до Єрусалима, де прийняв чернечий постриг у монастирі преподобного Сави Освяченого.

Після IV Вселенського Собору 680 року Андрія було запрошено до Константинополя, де він обійняв посаду архідиякона в храмі Святої Софії. У 685 році його було висвячено на архієпископа острова Крит, де він продовжив служіння Церкві.

Святитель Андрій став засновником нового літургійного жанру - канону, який став основою для багатьох богослужбових текстів. Його Великий покаянний канон читається під час Великого посту, а загалом святитель створив понад 70 богослужбових піснеспівів, серед яких канон на Різдво Христове та стихири на Стрітення Господнє.

Що не можна робити 4 липня

У жодному разі не залишайте малих дітей самих у приміщенні - це може призвести до небезпеки або нещасного випадку.

Не рекомендується робити значні фінансові витрати цього дня, адже великі покупки можуть виявитися невдалими або непотрібними.

Заборонено вживати лайку, ображати інших чи говорити злі слова - це може накликати сварки та погану енергетику.

Народна мудрість застерігає: не варто давати або брати гроші в борг, інакше можна втратити фінансову стабільність.

Не слід планувати важливі справи на ранок - вважається, що саме в цей час можуть виникати непередбачувані перешкоди.

Народні прикмети і традиції 4 липня

За народними прикметами 4 липня визначають не лише погоду на найближчі дні, а й те, якою буде осінь і зима.

Якщо небо вкрите хмарами, це передвістя стабільної та доброї погоди.

Грім у цей день вважається ознакою того, що невдовзі може випасти град, а залишок літа буде дощовим і неспокійним.

Пожовкле листя на деревах свідчить про ранній прихід осені, а велика кількість лісових ягід обіцяє холодну та сувору зиму.

У народному календарі 4 липня має назву Андріїв день, або Андрій Налива. Це пов’язано з тим, що саме в цю пору починає наливатися овес. Люди здавна чекали дощу саме на цей день, адже вірили, що андріївський дощик принесе щедрий урожай.

4 липня починає визрівати овес (фото: Pixabay)

У кого День ангела 4 липня

4 липня відзначають День ангела

Олексій

Андрій

Дмитро

Марк

Михайло

Микола

Федір

Марія

Марта

Ольга

Тетяна

Талісманом для народжених 4 липня вважається гіацинт - коштовний камінь, який і сьогодні часто використовують у ювелірних виробах. З давніх-давен йому приписували цілющі властивості: вірили, що він здатен захищати свого власника від недуг і зміцнювати здоров’я.