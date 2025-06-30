Свято сьогодні, 30 червня: що заборонено на свято 12 апостолів, народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

30 червня за церковним календарем відзначають Собор славних і прославлених дванадцяти апостолів.

У цей день вшановують учнів Христа: Петра, Андрія, Якова Зеведеєва, Івана Богослова, Пилипа, Варфоломія, Фому, Матвія, Якова Алфеєва, Тадея, Симона Кананіта та Матвія, який замінив Юду Іскаріота.

Господь Ісус почав обирати своїх учнів за три роки до хресної смерті, звертаючи увагу не на становище чи багатство, а на відкритість серця й здатність донести любов і віру до інших.

Ці апостоли, разом із 70 іншими учнями, були наділені особливою благодаттю - даром зцілення та проповіді. Вони залишили свої домівки, родини та звичне життя, щоб іти слідом за Христом.

Апостоли стали Його вірними співслужителями, які з готовністю приймали випробування, страждання та переслідування. Їхня місія полягала в поширенні Євангелія та служінні людям на шляху до спасіння.

Ікона Собору 12 апостолів (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 30 червня

У цей день не рекомендується сваритися чи лаятися, адже будь-який конфлікт, що виникне, може затягнутися надовго й спричинити тривале непорозуміння.

Церква застерігає від вживання алкоголю 30 червня, адже це знецінює духовну чистоту свята й може спричинити необдумані вчинки.

Заборонено відмовляти в допомозі тим, хто звертається з проханням - відмова може обернутися для вас самотністю чи браком підтримки в майбутньому.

Також не слід займатися важкою фізичною працею - робота в полі, городі чи прибирання в домі вважаються недоречними в цей день.

Важливо уникати негативних емоцій: заздрості, гніву, лихослів’я та наклепів, адже саме ці прояви найчастіше призводять до духовного занепаду й втрати внутрішнього миру.

Народні прикмети і традиції 30 червня

Наші предки залишили по собі безліч прикмет, пов’язаних із цим днем.

Якщо риба, зокрема коропи, опускається на дно водойми - це передвістя негоди.

Кукує зозуля - чекайте спекотного та тривалого літа, а її мовчання свідчить про ранню і сніжну зиму.

Рясна ранкова роса віщує кілька днів сонячної та стабільної погоди.

30 червня вважається особливим днем, коли віряни звертаються до святих апостолів із молитвами, просячи підтримки та благословення на всі добрі справи. Також існує повір’я, що в цей день варто помиритися з тими, з ким були в сварці, - це приведе до душевного спокою і гармонії в житті.

У кого День ангела 30 червня

30 червня День ангела відзначають

Андрій

Іван

Матвій

Михайло

Петро

Степан

Яків,

Ян

Людям, народженим 30 червня, вважається, сприяє турмалін. Цей коштовний камінь здавна наділяли особливою енергетикою. У давнину вірили, що він здатен гармонізувати внутрішній стан людини та врівноважувати її емоції.