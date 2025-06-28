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Свято сьогодні, 28 червня: що не можна робити, народні прикмети

Субота 28 червня 2025 05:55
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Свято сьогодні, 28 червня: що не можна робити, народні прикмети Яке свято сьогодні, 28 червня, за церковним календарем (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

28 червня православні християни в Україні за новим стилем вшановують перенесення мощів святих безсрібників Кира та Івана. Також сьогодні відзначається День Конституції України. До кінця року залишається 186 днів.

РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 28 червня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

28 червня православна церква вшановує перенесення мощів святих безсрібників Кира та Івана.

Святий Кир був лікарем в Олександрії та відмовився від оплати, допомагаючи людям безкорисливо. Він не тільки лікував тіла, а й підтримував душі, поширюючи християнське вчення. Іван, колишній воїн із Едеси, став його вірним сподвижником, і разом вони служили хворим.

Під час гонінь за імператора Діоклетіана обох було схоплено і страчено за віру. Мощі святих спочатку зберігалися на місці страти, але згодом їх неодноразово переносили - зокрема до міста Мена за імператора Аркадія.

Пізніше вони опинилися у Константинополі, а звідти - в інших місцях, де могли стати джерелом духовної сили для вірян. Кира й Івана шанують як покровителів зцілення та допомоги в бідах, і їх культ об'єднує християн різних конфесій.

День Конституції України відзначають щороку 28 червня - на честь ухвалення Основного Закону у 1996 році. Цей день символізує державну незалежність, демократію та правову єдність країни. Конституція гарантує права і свободи громадян, а також визначає устрій влади. Свято нагадує кожному українцю про важливість дотримання закону та повагу до прав іншого.

Що не можна робити 28 червня

У цей день не слід засинати надто рано, інакше можуть наснитися тривожні сни.

Не рекомендується виливати чисту воду - це вважається поганою прикметою, яка може принести негаразди.

Заборонено сваритися, лаятися чи вживати лайливі слова, щоб не накликати конфлікти на довгий час.

Не варто брати чи давати гроші в борг - такі дії можуть призвести до фінансових труднощів.

За прикметами, грати весілля цього дня не можна - шлюб буде нетривким і нестійким.

Народні прикмети і традиції 28 червня

Наші пращури уважно спостерігали за природою і виводили цікаві прикмети, пов’язані з цим днем.

  • Якщо на соснах багато шишок - варто очікувати щедрий урожай ячменю.
  • Коли день видається дощовим - осінь обіцяє бути теплою та сонячною.
  • Дозріла чорниця - саме час братися за косовицю жита.
  • Якщо голки будяка стали м’якими й не колються - наближається дощ.
  • Худоба збирається вкупу - це ознака наближення негоди.
  • А коли стара кішка раптом стає грайливою - скоро почнеться затяжна дощова погода.

Свято сьогодні, 28 червня: що не можна робити, народні прикметиГрайливі кішки 28 червня - до дощу (фото: Freepik)

У кого День ангела 28 червня

28 червня відзначають День ангела:

  • Василь
  • Григорій
  • Іван
  • Йосип
  • Павло
  • Сергій
  • Ян

Обере́гом для тих, хто народився 28 червня, вважається нефрит. Цей напівдорогоцінний камінь знали ще з давнини й цінували за його властивості. У старовину побутувала думка, що нефрит здатен зцілювати від різноманітних недуг.

При написанні використовувалися наступні джерела: офіційний сайт Православної церкви України, сайти "Українські традиції" та "Етнохата".

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