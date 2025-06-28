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Праздник сегодня, 28 июня: что нельзя делать, народные приметы

Суббота 28 июня 2025 05:55
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Праздник сегодня, 28 июня: что нельзя делать, народные приметы Какой праздник сегодня, 28 июня, по церковному календарю (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

28 июня православные христиане в Украине по новому стилю чтят перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна. Также сегодня отмечается День Конституции Украины. До конца года остается 186 дней.

РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 28 июня и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

28 июня православная церковь чтит перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна.

Святой Кир был врачом в Александрии и отказался от оплаты, помогая людям бескорыстно. Он не только лечил тела, но и поддерживал души, распространяя христианское учение. Иоанн, бывший воин из Эдессы, стал его верным сподвижником, и вместе они служили больным.

Во время гонений при императоре Диоклетиане оба были схвачены и казнены за веру. Мощи святых сначала хранились на месте казни, но впоследствии их неоднократно переносили - в частности в город Мена при императоре Аркадии.

Позже они оказались в Константинополе, а оттуда - в других местах, где могли стать источником духовной силы для верующих. Кира и Иоанна почитают как покровителей исцеления и помощи в бедах, и их культ объединяет христиан разных конфессий.

День Конституции Украины отмечают ежегодно 28 июня - в честь принятия Основного Закона в 1996 году. Этот день символизирует государственную независимость, демократию и правовое единство страны. Конституция гарантирует права и свободы граждан, а также определяет устройство власти. Праздник напоминает каждому украинцу о важности соблюдения закона и уважение к правам другого.

Что нельзя делать 28 июня

В этот день не следует засыпать слишком рано, иначе могут присниться тревожные сны.

Не рекомендуется выливать чистую воду - это считается плохой приметой, которая может принести неприятности.

Запрещено ссориться, ругаться или употреблять бранные слова, чтобы не навлечь конфликты на долгое время.

Не стоит брать или давать деньги в долг - такие действия могут привести к финансовым трудностям.

По приметам, играть свадьбу в этот день нельзя - брак будет непрочным и неустойчивым.

Народные приметы и традиции 28 июня

Наши предки внимательно наблюдали за природой и выводили интересные приметы, связанные с этим днем.

  • Если на соснах много шишек - стоит ожидать щедрый урожай ячменя.
  • Когда день выдается дождливым - осень обещает быть теплой и солнечной.
  • Созрела черника - самое время браться за сенокос ржи.
  • Если иголки чертополоха стали мягкими и не колются - приближается дождь.
  • Скот собирается в кучу - это признак приближения непогоды.
  • А когда старая кошка вдруг становится игривой - скоро начнется затяжная дождливая погода.

Праздник сегодня, 28 июня: что нельзя делать, народные приметыИгривые кошки 28 июня - к дождю (фото: Freepik)

У кого День ангела 28 июня

28 июня отмечают День ангела:

  • Василий
  • Григорий
  • Иван
  • Иосиф
  • Павел
  • Сергей
  • Ян

Оберегом для тех, кто родился 28 июня, считается нефрит. Этот полудрагоценный камень знали еще с древности и ценили за его свойства. В старину бытовало мнение, что нефрит способен исцелять от различных недугов.

При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайты "Украинские традиции" и "Этнохата".

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