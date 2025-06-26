Свято сьогодні, 26 червня: у кого День ангела, що не можна робити, народні прикмети

26 червня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять преподобного Давида Солунського. До кінця року залишається 188 днів.
РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 26 червня і у кого День ангела.
26 червня за церковним календарем вшановується пам’ять преподобного Давида Солунського. Святий народився в Месопотамії та ще з юних років присвятив себе молитві та служінню ближнім.
Свій духовний шлях він розпочав у монастирі святих мучеників Феодора і Меркурія, а згодом оселився поблизу Солуні, де облаштував собі житло на мигдалевому дереві, ведучи подвижницьке життя.
Протягом 70 років Давид проводив дні у постійному молитовному подвизі. Його життя було прикладом надзвичайного самозречення: він терпів спеку й холод, дотримувався суворого посту та повністю віддавав себе Божій волі.
До нього приходили численні прочани, шукаючи зцілення і підтримки, і він допомагав як тілесно, так і духовно. Святого Давида шанували за його щиру віру, доброту та вміння втішати людей словом і молитвою.
Його подвижництво досягло такої глибини, що сучасники називали його ангелом у людському тілі. Святий міг торкатися вогню, не отримуючи жодних опіків, що вважалося знаком його духовної чистоти. Помер преподобний Давид близько 540 року, але його ім’я залишилося в серцях християн.
26 червня слід бути особливо обережним у своїх діях та словах, адже з цим днем пов’язано чимало заборон, які наші предки вважали важливими.
У жодному разі не позичайте й не беріть гроші в борг - вважається, що повернути їх не вдасться або це принесе фінансові втрати.
Не варто цього дня укладати церковний шлюб, адже прикмети попереджають: такий союз буде недовготривалим і нещасливим.
Категорично не рекомендується пити молоко чи готувати з нього страви - є повір’я, що це призведе до отруєння.
Не слід також розповідати про свої біди або скаржитися на життя - вважається, що це лише примножить нещастя.
Навіть надмірна відвертість у радості може бути небезпечною - за повір’ями, щасливу людину легко наврочити.
Наші предки шанували цей день як сприятливий для посіву гречки - вважалося, що це обіцяє щедрий урожай.
Крім того, в народі вірили: приготувати й скуштувати гречану кашу саме цього дня - добра прикмета. Такий простий обряд нібито здатен залучити до родини достаток, щастя й фінансову стабільність.
26 червня День ангела відзначають
Оберегом для тих, хто народився 26 червня, вважається місячний камінь. Свою назву він отримав завдяки характерному ніжному сяйву сріблясто-блакитного відтінку, що нагадує місячне світло.
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При написанні використовувалися наступні джерела: офіційний сайт Православної церкви України, сайт "Українські традиції".