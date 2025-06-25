Свято сьогодні, 25 червня: що не можна робити, у кого День ангела, народні прикмети

25 червня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святої преподобномучениці Февронії. До кінця року залишається 189 днів.

РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 25 червня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

25 червня православні віряни вшановують пам’ять святої преподобномучениці Февронії. Вона народилася в Нікеї (сучасна Туреччина) в побожній родині та з юності прагнула служити Богові.

У 16 років вступила до монастиря, де її духовною наставницею стала ігуменя Врієна. Февронія вела аскетичне життя, суворо постила, молилася й глибоко вивчала Святе Письмо.

Під час переслідувань християн за імператора Діоклетіана її було заарештовано у 304 році. Вона мужньо витримала жорстокі катування, не зрікшись своєї віри. Зрештою, її стратили, і вона прийняла мученицьку смерть. Її подвиг став прикладом незламної віри й духовної сили.

Що не можна робити 25 червня

У цей день категорично заборонено залишатися наодинці, адже самотність може стати постійним супутником, а знайти справжнє кохання буде надзвичайно важко.

Не варто впадати у смуток чи думати про погане - за народними віруваннями, негативні думки мають здатність справджуватися та притягувати нещастя.

Подружжю та закоханим суворо не рекомендується сваритися, адже це може призвести до серйозних непорозумінь або навіть до остаточного розриву.

Заборонено виконувати будь-які роботи в саду чи на городі, оскільки така праця в цей день вважається марною і не принесе жодного результату.

25 червня русалки начебто могли затягнути людину під воду (фото: Freepik)

Народні прикмети і традиції 25 червня

У давнину наші предки пов’язували 25 червня з багатьма прикметами, які допомагали передбачити погоду й урожай.

Якщо в цей день рясно росте конюшина - варто чекати дощової погоди впродовж місяця.

Спекотна та суха погода натякала на малу кількість грибів улітку.

Якщо йшов дощ - чекали багатого врожаю меду.

Веселка над водою слугувала провісницею нових дощів.

А спека в обідню пору свідчила про те, що ще сорок днів триматиметься така сама погода.

Також у народі вважали, що в цей день варто уникати купання у відкритих водоймах - русалки начебто виходили на берег, водили хороводи й могли затягнути людину під воду.

У кого День ангела 25 червня

25 червня День ангела відзначають

Василь

Денис

Костянтин

Микола

Петро

Семен

Федір

Єфросинія

Оберігом для людей, народжених 25 червня, вважаються перли. Це мінерал із витонченою та делікатною структурою, що символізує чистоту й гармонію.

Перли здавна використовують не лише як прикрасу, а й як засіб для зцілення. Побутує думка, що якщо настояти їх у воді й випити настій, організм отримає додаткову порцію корисних мікроелементів.