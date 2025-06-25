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Праздник сегодня, 25 июня: что нельзя делать, у кого День ангела, народные приметы

Среда 25 июня 2025 05:55
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Праздник сегодня, 25 июня: что нельзя делать, у кого День ангела, народные приметы Какой праздник сегодня, 25 июня, по церковному календарю (иллюстративное фото: Pixabay)
Автор: Феликс Коркин

25 июня православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святой преподобномученицы Февронии. До конца года остается 189 дней.

РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 25 июня и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

25 июня православные верующие чтят память святой преподобномученицы Февронии. Она родилась в Никее (современная Турция) в набожной семье и с юности стремилась служить Богу.

В 16 лет поступила в монастырь, где ее духовной наставницей стала игуменья Вриена. Феврония вела аскетическую жизнь, строго постилась, молилась и глубоко изучала Священное Писание.

Во время преследований христиан при императоре Диоклетиане она была арестована в 304 году. Она мужественно выдержала жестокие пытки, не отрекшись от своей веры. В конце концов, ее казнили, и она приняла мученическую смерть. Ее подвиг стал примером несокрушимой веры и духовной силы.

Что нельзя делать 25 июня

В этот день категорически запрещено оставаться наедине, ведь одиночество может стать постоянным спутником, а найти настоящую любовь будет чрезвычайно трудно.

Не стоит впадать в уныние или думать о плохом - по народным верованиям, негативные мысли имеют способность сбываться и притягивать несчастья.

Супругам и влюбленным строго не рекомендуется ссориться, ведь это может привести к серьезным недоразумениям или даже к окончательному разрыву.

Запрещено выполнять любые работы в саду или на огороде, поскольку такой труд в этот день считается бесполезным и не принесет никакого результата.

Праздник сегодня, 25 июня: что нельзя делать, у кого День ангела, народные приметы25 июня русалки якобы могли затянуть человека под воду (фото: Freepik)

Народные приметы и традиции 25 июня

В древности наши предки связывали 25 июня со многими приметами, которые помогали предсказать погоду и урожай.

  • Если в этот день обильно растет клевер - стоит ждать дождливой погоды в течение месяца.
  • Жаркая и сухая погода намекала на малое количество грибов летом.
  • Если шел дождь - ждали богатого урожая меда.
  • Радуга над водой служила предвестницей новых дождей.
  • А жара в обеденное время свидетельствовала о том, что еще сорок дней будет держаться такая же погода.

Также в народе считали, что в этот день следует избегать купания в открытых водоемах - русалки якобы выходили на берег, водили хороводы и могли затянуть человека под воду.

У кого День ангела 25 июня

25 июня День ангела отмечают

  • Василий
  • Денис
  • Константин
  • Николай
  • Петр
  • Семен
  • Федор
  • Ефросиния

Оберегом для людей, рожденных 25 июня, считается жемчуг. Это минерал с изящной и деликатной структурой, символизирующий чистоту и гармонию.

Жемчуг издавна используют не только как украшение, но и как средство для исцеления. Бытует мнение, что если настоять его в воде и выпить настой, организм получит дополнительную порцию полезных микроэлементов.

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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".

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