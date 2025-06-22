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Свято сьогодні, 22 червня: що не можна робити, у кого День ангела, народні прикмети

Яке свято сьогодні, 22 червня, за церковним календарем (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

22 червня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. Відзначається День Скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. До кінця року залишається 192 дні.

РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 22 червня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

22 червня за новим стилем у церковному календарі відзначають день пам’яті священномученика Євсевія, єпископа Самосатського.

Святий Євсевій жив у IV столітті й очолював християнську громаду міста Самосата в Сирії. У той час в Церкві ширилася єресь Арія, і коли на Антіохійську кафедру був обраний православний архієпископ Мелетій, аріани намагалися скасувати це рішення. 

Акт про обрання зберігався у Євсевія, тому на нього чинили тиск, вимагаючи віддати документ. Навіть коли імператор Констанцій пригрозив відрубати йому руку, Євсевій не піддався, простягнув обидві руки і заявив, що готовий страждати, але правду не зрадить. 

Після цього його залишили в спокої, однак за часів Юліана Відступника переслідування лише посилилися. Євсевій, переодягнувшись у воїнський одяг, таємно мандрував Сирією, Фінікією і Палестиною, де призначав священиків, дияконів і єпископів у зруйнованих єпархіях. 

Згодом його арештували і заслали до Фракії. Повернувшись із вигнання, він продовжив служіння в Самосаті, відновлюючи церковне життя. Єпископ загинув мученицькою смертю - аріанка скинула на нього черепицю з даху. Перед смертю святий просив не мститися за його загибель.

Щороку 22 червня українці з глибоким сумом згадують мільйони співвітчизників, чиї життя були обірвані Другою світовою війною. Ця страшна трагедія принесла біль і страждання в кожну українську оселю, залишивши глибокий слід у серці кожної родини.

Друга світова війна стала найжорстокішим і наймасштабнішим конфліктом в історії людства, внаслідок якого, за різними підрахунками, загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. 

Україна втратила близько 8-10 мільйонів своїх громадян - як на фронтах, так і внаслідок окупації, голоду, примусових робіт і репресій. Руйнувань зазнали понад 700 міст і містечок, а також близько 28 тисяч сіл по всій країні.

22 червня - День Скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні (фото: Rovrkhm.gov.ua)

Що не можна робити 22 червня

У цей день категорично не рекомендується лаятися чи з'ясовувати стосунки, адже сварка може затягнутися надовго і принести серйозні негаразди в родину.

Не слід відвідувати лазню, бо за народними віруваннями саме сьогодні там особливо активна нечиста сила, яка може нашкодити людині.

Забороняється зранку вирушати в далекі мандрівки або починати важливі справи, адже вважається, що до обіду будь-який почин буде марним і не принесе бажаного результату.

Народні прикмети і традиції 22 червня

У давнину наші предки звертали особливу увагу на погодні знаки цього дня:

  • Якщо день видавався спекотним - це віщувало сувору морозну зиму.
  • Коли над річкою стелився туман, чекали на швидке погіршення погоди.
  • Якщо йшов дощ - вважалося, що зернові культури добре вродять.
  • Веселка на небі була сигналом до наближення дощу.

Окрім спостережень за природою, день вважався сприятливим для господарських справ. Люди наводили лад у своїх оселях, займалися городом, а ввечері було заведено навідуватися в гості та дарувати невеликі приємні дрібнички близьким.

У кого День ангела 22 червня

22 червня День ангела відзначають

  • Василь
  • Гавриїл
  • Геннадій
  • Григорій
  • Федір
  • Уляна
  • Юліана

Оберегом для тих, хто народився 22 червня, вважається аквамарин. Цей мінерал належить до групи берилів. Із давніх часів йому приписують чарівні властивості: він сприяє зміцненню дружніх зв’язків і допомагає людині впевненіше дивитися на себе.

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При написанні використовувалися наступні джерела: офіційний сайт Православної церкви України, сайт "Українські традиції".

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