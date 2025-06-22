Праздник сегодня, 22 июня: что нельзя делать, у кого День ангела, народные приметы

Что за церковный праздник сегодня

22 июня по новому стилю в церковном календаре отмечают день памяти священномученика Евсевия, епископа Самосатского.

Святой Евсевий жил в IV веке и возглавлял христианскую общину города Самосата в Сирии. В то время в Церкви распространялась ересь Ария, и когда на Антиохийскую кафедру был избран православный архиепископ Мелетий, ариане пытались отменить это решение.

Акт об избрании хранился у Евсевия, поэтому на него оказывали давление, требуя отдать документ. Даже когда император Констанций пригрозил отрубить ему руку, Евсевий не поддался, протянул обе руки и заявил, что готов страдать, но правду не предаст.

После этого его оставили в покое, однако во времена Юлиана Отступника преследования лишь усилились. Евсевий, переодевшись в воинскую одежду, тайно странствовал по Сирии, Финикии и Палестине, где назначал священников, диаконов и епископов в разрушенных епархиях.

Впоследствии его арестовали и сослали во Фракию. Вернувшись из изгнания, он продолжил служение в Самосате, восстанавливая церковную жизнь. Епископ погиб мученической смертью - арианка сбросила на него черепицу с крыши. Перед смертью святой просил не мстить за его гибель.

Ежегодно 22 июня украинцы с глубокой скорбью вспоминают миллионы соотечественников, чьи жизни были оборваны Второй мировой войной. Эта страшная трагедия принесла боль и страдания в каждый украинский дом, оставив глубокий след в сердце каждой семьи.

Вторая мировая война стала самым жестоким и самым масштабным конфликтом в истории человечества, в результате которого, по разным подсчетам, погибло от 50 до 85 миллионов человек.

Украина потеряла около 8-10 миллионов своих граждан - как на фронтах, так и в результате оккупации, голода, принудительных работ и репрессий. Разрушениям подверглись более 700 городов и городков, а также около 28 тысяч сел по всей стране.

22 июня - День Скорби и чествования памяти жертв войны в Украине (фото: Rovrkhm.gov.ua)

Что нельзя делать 22 июня

В этот день категорически не рекомендуется ругаться или выяснять отношения, ведь ссора может затянуться надолго и принести серьезные проблемы в семью.

Не следует посещать баню, потому что по народным верованиям именно сегодня там особенно активна нечистая сила, которая может навредить человеку.

Запрещается утром отправляться в дальние путешествия или начинать важные дела, ведь считается, что до обеда любое начинание будет бесполезным и не принесет желаемого результата.

Народные приметы и традиции 22 июня

В древности наши предки обращали особое внимание на погодные знаки этого дня:

Если день выдавался жарким - это предвещало суровую морозную зиму.

Когда над рекой стелился туман, ждали скорого ухудшения погоды.

Если шел дождь - считалось, что зерновые культуры хорошо уродят.

Радуга на небе была сигналом к приближению дождя.

Кроме наблюдений за природой, день считался благоприятным для хозяйственных дел. Люди наводили порядок в своих домах, занимались огородом, а вечером было принято наведываться в гости и дарить небольшие приятные безделушки близким.

У кого День ангела 22 июня

22 июня День ангела отмечают

Василий

Гавриил

Геннадий

Григорий

Федор

Ульяна

Юлиана

Оберегом для тех, кто родился 22 июня, считается аквамарин. Этот минерал относится к группе бериллов. С давних времен ему приписывают волшебные свойства: он способствует укреплению дружеских связей и помогает человеку увереннее смотреть на себя.