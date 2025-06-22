Свято сьогодні, 22 червня: що не можна робити, у кого День ангела, народні прикмети

22 червня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. Відзначається День Скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. До кінця року залишається 192 дні.

РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 22 червня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

22 червня за новим стилем у церковному календарі відзначають день пам’яті священномученика Євсевія, єпископа Самосатського.

Святий Євсевій жив у IV столітті й очолював християнську громаду міста Самосата в Сирії. У той час в Церкві ширилася єресь Арія, і коли на Антіохійську кафедру був обраний православний архієпископ Мелетій, аріани намагалися скасувати це рішення.

Акт про обрання зберігався у Євсевія, тому на нього чинили тиск, вимагаючи віддати документ. Навіть коли імператор Констанцій пригрозив відрубати йому руку, Євсевій не піддався, простягнув обидві руки і заявив, що готовий страждати, але правду не зрадить.

Після цього його залишили в спокої, однак за часів Юліана Відступника переслідування лише посилилися. Євсевій, переодягнувшись у воїнський одяг, таємно мандрував Сирією, Фінікією і Палестиною, де призначав священиків, дияконів і єпископів у зруйнованих єпархіях.

Згодом його арештували і заслали до Фракії. Повернувшись із вигнання, він продовжив служіння в Самосаті, відновлюючи церковне життя. Єпископ загинув мученицькою смертю - аріанка скинула на нього черепицю з даху. Перед смертю святий просив не мститися за його загибель.

Щороку 22 червня українці з глибоким сумом згадують мільйони співвітчизників, чиї життя були обірвані Другою світовою війною. Ця страшна трагедія принесла біль і страждання в кожну українську оселю, залишивши глибокий слід у серці кожної родини.

Друга світова війна стала найжорстокішим і наймасштабнішим конфліктом в історії людства, внаслідок якого, за різними підрахунками, загинуло від 50 до 85 мільйонів людей.

Україна втратила близько 8-10 мільйонів своїх громадян - як на фронтах, так і внаслідок окупації, голоду, примусових робіт і репресій. Руйнувань зазнали понад 700 міст і містечок, а також близько 28 тисяч сіл по всій країні.

22 червня - День Скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні (фото: Rovrkhm.gov.ua)

Що не можна робити 22 червня

У цей день категорично не рекомендується лаятися чи з'ясовувати стосунки, адже сварка може затягнутися надовго і принести серйозні негаразди в родину.

Не слід відвідувати лазню, бо за народними віруваннями саме сьогодні там особливо активна нечиста сила, яка може нашкодити людині.

Забороняється зранку вирушати в далекі мандрівки або починати важливі справи, адже вважається, що до обіду будь-який почин буде марним і не принесе бажаного результату.

Народні прикмети і традиції 22 червня

У давнину наші предки звертали особливу увагу на погодні знаки цього дня:

Якщо день видавався спекотним - це віщувало сувору морозну зиму.

Коли над річкою стелився туман, чекали на швидке погіршення погоди.

Якщо йшов дощ - вважалося, що зернові культури добре вродять.

Веселка на небі була сигналом до наближення дощу.

Окрім спостережень за природою, день вважався сприятливим для господарських справ. Люди наводили лад у своїх оселях, займалися городом, а ввечері було заведено навідуватися в гості та дарувати невеликі приємні дрібнички близьким.

У кого День ангела 22 червня

22 червня День ангела відзначають

Василь

Гавриїл

Геннадій

Григорій

Федір

Уляна

Юліана

Оберегом для тих, хто народився 22 червня, вважається аквамарин. Цей мінерал належить до групи берилів. Із давніх часів йому приписують чарівні властивості: він сприяє зміцненню дружніх зв’язків і допомагає людині впевненіше дивитися на себе.