Свято сьогодні, 2 липня: що не можна робити, у кого Дні ангела, народні прикмети

2 липня православні християни в Україні за новим стилем відзначають свято Покладання ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні. До кінця року залишається 182 дні.

РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 2 липня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

2 липня в церковному календарі відзначають свято Покладання ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні. Це свято започаткував Патріарх Фотій, щоб вшанувати момент перенесення ризи Богородиці до Влахернського храму в Константинополі.

За переказами, святу ризу було знайдено 471 року в Назареті, після чого її перевезли до столиці Візантії. Її вважали оберегом та знаком материнської молитви Богородиці за весь християнський люд.

Історія свідчить, що ризу зберігала єврейська родина, яка отримала її ще за життя Пресвятої Діви. Брати Кандід і Гальбій, наближені імператора, дізналися про святиню під час паломництва і доставили її до Влахернського храму.

Ця риза стала символом духовного захисту міста та його мешканців. У 860 році, під час облоги Константинополя князем Аскольдом, після молитви до Богородиці, сталося диво - ворог відступив, а сам Аскольд прийняв хрещення.

На деякий час ризу перенесли до храму святої Софії для безпеки, але 2 липня її урочисто повернули назад до Влахерни. Відтоді щороку цього дня православні християни вшановують Покладання ризи як знак небесного покрову і заступництва Пресвятої Богородиці.

Ікона Покладання ризи Пресвятої Богородиці (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 2 липня

Увечері не слід залишати брудний посуд чи одяг на ніч - за народними віруваннями, це притягує сварки, хвороби та біди до оселі.

Категорично заборонено лаятися, лихословити чи проявляти агресію - такі дії можуть накликати на людину негативну енергію та розлад у сім’ї.

Жінкам сьогодні не варто багато розмовляти, особливо про особисте, адже вважається, що зайва балаканина може "наговорити" на себе хвороби чи невдачі.

Не рекомендується вирушати в далеку дорогу - за прикметами, така подорож буде несприятливою й принесе розчарування або труднощі.

Не можна зрізати гілки берези чи рубати дерева - це вважається гріхом проти природи, який може позбавити людину внутрішнього спокою, достатку й добробуту.

Народні прикмети і традиції 2 липня

У давнину наші предки звертали велику увагу на прикмети, пов’язані з цим днем:

Якщо помічали перше пожовтіння листя на деревах - чекали на ранню осінь.

Рясна роса на траві зранку віщувала сильні дощі.

Якщо день був спекотним, вважалося, що спека затримається надовго.

Низький політ птахів був явною ознакою наближення дощу.

Крім того, вважалося, що вмивання ранковою джерельною водою, а потім витирання вишитим рушником допомагає зміцнити здоров’я та очиститися від недуг.

У кого День ангела 2 липня

2 липня День ангела відзначають

Арсеній

Фотій

Людей, які народилися 2 липня, оберігає талісман - амазоніт. Із давніх часів йому приписували здатність омолоджувати шкіру. Також вважалося, що амазоніт допомагає уникати поспішних і необачних рішень.