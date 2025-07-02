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Праздник сегодня, 2 июля: что нельзя делать, у кого Дни ангела, народные приметы

Среда 02 июля 2025 05:55
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Праздник сегодня, 2 июля: что нельзя делать, у кого Дни ангела, народные приметы Какой праздник сегодня, 2 июля, по церковному календарю (иллюстративное фото: Pexels)
Автор: Феликс Коркин

2 июля православные христиане в Украине по новому стилю отмечают праздник Положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. До конца года остается 182 дня.

РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 2 июля и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

2 июля в церковном календаре отмечают праздник Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Этот праздник учредил Патриарх Фотий, чтобы почтить момент перенесения ризы Богородицы во Влахернский храм в Константинополе.

По преданию, святая риза была найдена в 471 году в Назарете, после чего ее перевезли в столицу Византии. Ее считали оберегом и знаком материнской молитвы Богородицы за весь христианский народ.

История свидетельствует, что ризу хранила еврейская семья, которая получила ее еще при жизни Пресвятой Девы. Братья Кандид и Гальбий, приближенные императора, узнали о святыне во время паломничества и доставили ее во Влахернский храм.

Эта риза стала символом духовной защиты города и его жителей. В 860 году, во время осады Константинополя князем Аскольдом, после молитвы к Богородице, произошло чудо - враг отступил, а сам Аскольд принял крещение.

На некоторое время ризу перенесли в храм святой Софии для безопасности, но 2 июля ее торжественно вернули обратно во Влахерну. С тех пор ежегодно в этот день православные христиане чтят Положение ризы как знак небесного покрова и покровительства Пресвятой Богородицы.

Праздник сегодня, 2 июля: что нельзя делать, у кого Дни ангела, народные приметыИкона Положение ризы Пресвятой Богородицы (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 2 июля

Вечером не следует оставлять грязную посуду или одежду на ночь - по народным верованиям, это притягивает ссоры, болезни и беды в дом.

Категорически запрещено ругаться, сквернословить или проявлять агрессию - такие действия могут навлечь на человека негативную энергию и разлад в семье.

Женщинам сегодня не стоит много разговаривать, особенно о личном, ведь считается, что лишняя болтовня может "наговорить" на себя болезни или неудачи.

Не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу - по приметам, такое путешествие будет неблагоприятным и принесет разочарование или трудности.

Нельзя срезать ветки березы или рубить деревья - это считается грехом против природы, который может лишить человека внутреннего спокойствия, достатка и благополучия.

Народные приметы и традиции 2 июля

В древности наши предки обращали большое внимание на приметы, связанные с этим днем:

  • Если замечали первое пожелтение листьев на деревьях - ждали раннюю осень.
  • Обильная роса на траве с утра предвещала сильные дожди.
  • Если день был жарким, считалось, что жара задержится надолго.
  • Низкий полет птиц был явным признаком приближения дождя.

Кроме того, считалось, что умывание утренней родниковой водой, а затем вытирание вышитым полотенцем помогает укрепить здоровье и очиститься от недугов.

У кого День ангела 2 июля

2 июля День ангела отмечают

  • Арсений
  • Фотий

Людей, которые родились 2 июля, оберегает талисман - амазонит. С давних времен ему приписывали способность омолаживать кожу. Также считалось, что амазонит помогает избегать поспешных и опрометчивых решений.

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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".

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