Свято сьогодні, 19 червня: що не можна робити цього дня, важливі прикмети

19 червня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святого апостола Юди, брата Господнього по плоті. До кінця року залишається 196 днів.

РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 19 червня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

19 червня вшановують пам’ять святого апостола Юди, брата Господнього по плоті. Апостола Юду вважають братом Господнім, адже він був сином праведного Йосипа Обручника від першого шлюбу.

Його не слід плутати з Юдою Іскаріотом - Юда був вірним учнем Христа. Він проповідував Євангеліє в Юдеї, Самарії, Месопотамії та інших землях, навертаючи людей до християнства.

Апостол вважається автором Послання Юди, де викриваються єресі та захищається віра. Юда загинув мученицькою смертю - за переказами, його забили до смерті або розіп’яли.

Святе Писання згадує його як людину, яка спершу не повірила, але пізніше стала ревним послідовником. Послання Юди містить важливі богословські роздуми про Трійцю, Страшний Суд та ангелів.

Що не можна робити 19 червня

Цього дня не слід лаятися, ображати інших чи поширювати плітки - церква засуджує такі вчинки, як і будь-який прояв злості чи ненависті.

Заборонено проявляти жадібність та заздрість, адже ці почуття руйнують не лише стосунки, а й внутрішній спокій людини.

Не можна відмовляти в допомозі тим, хто її просить, інакше згодом сам можеш опинитися в біді.

Не радять також давати гроші в борг - це може призвести до фінансових труднощів або сварок.

Пасічникам не слід цього дня рахувати бджіл, інакше рій захворіє або взагалі загине.

19 червня спостерігають за поведінкою бджіл (фото: Freepik)

Народні прикмети і традиції 19 червня

У народному календарі 19 червня відоме як день Зосима Бджоляра - назва пов’язана зі святим мучеником Зосимою Аполлоніадським, якого вшановують у цей день.

З давніх-давен цього дня спостерігали за бджолами, щоб передбачити погоду.

Якщо комахи з ранку активно літають за нектаром - день буде ясним.

Мляві бджоли віщують похолодання, а якщо не вилітають з вулика - чекай дощу.

Агресивна поведінка бджіл може свідчити про наближення посухи.

За народним повір’ям, цього дня бджоли жалять лише злих або недобрих людей. Також нагадуємо, що при укусі бджоли важливо знати правила першої допомоги - це може врятувати життя.

У кого День ангела 19 червня

19 червня відзначають День ангела

Іван

Ян

Марія

Оберегом для тих, хто народився 19 червня, вважається берил. Цей мінерал має високу твердість, проте залишається вразливим до ударів. Із давніх часів йому приписували здатність приносити радість, легкість у спілкуванні та доброзичливість.