Праздник сегодня, 19 июня: что нельзя делать в этот день, важные приметы

19 июня православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святого апостола Иуды, брата Господня по плоти. До конца года остается 196 дней.

РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 19 июня и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

19 июня чтят память святого апостола Иуды, брата Господня по плоти. Апостола Иуду считают братом Господним, ведь он был сыном праведного Иосифа Обручника от первого брака.

Его не следует путать с Иудой Искариотом - Иуда был верным учеником Христа. Он проповедовал Евангелие в Иудее, Самарии, Месопотамии и других землях, обращая людей в христианство.

Апостол считается автором Послания Иуды, где разоблачаются ереси и защищается вера. Иуда погиб мученической смертью - по преданию, его забили до смерти или распяли.

Священное Писание упоминает его как человека, который сначала не поверил, но позже стал ревностным последователем. Послание Иуды содержит важные богословские размышления о Троице, Страшном Суде и ангелах.

Что нельзя делать 19 июня

В этот день не следует ругаться, оскорблять других или распространять сплетни - церковь осуждает такие поступки, как и любое проявление злости или ненависти.

Запрещено проявлять жадность и зависть, ведь эти чувства разрушают не только отношения, но и внутреннее спокойствие человека.

Нельзя отказывать в помощи тем, кто ее просит, иначе впоследствии сам можешь оказаться в беде.

Не советуют также давать деньги в долг - это может привести к финансовым трудностям или ссорам.

Пасечникам не следует в этот день считать пчел, иначе рой заболеет или вообще погибнет.

19 июня наблюдают за поведением пчел (фото: Freepik)

Народные приметы и традиции 19 июня

В народном календаре 19 июня известно как день Зосимы Пчеловода - название связано со святым мучеником Зосимой Аполлониадским, которого почитают в этот день.

Издавна в этот день наблюдали за пчелами, чтобы предсказать погоду.

Если насекомые с утра активно летают за нектаром - день будет ясным.

Вялые пчелы предвещают похолодание, а если не вылетают из улья - жди дождя.

Агрессивное поведение пчел может свидетельствовать о приближении засухи.

По народному поверью, в этот день пчелы жалят только злых или недобрых людей. Также напоминаем, что при укусе пчелы важно знать правила первой помощи - это может спасти жизнь.

У кого День ангела 19 июня

19 июня отмечают День ангела

Иван

Ян

Мария

Оберегом для тех, кто родился 19 июня, считается берилл. Этот минерал обладает высокой твердостью, однако остается уязвимым к ударам. С давних времен ему приписывали способность приносить радость, легкость в общении и доброжелательность.