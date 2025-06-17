Свято сьогодні, 17 червня: що не можна робити, важливі прикмети, у кого День ангела

Що за церковне свято сьогодні

17 червня вшановують пам’ять трьох братів-мучеників - Мануїла, Савела та Ісмаїла, які жили у IV столітті в Персії. Їхня мати була християнкою, тому сини ще з дитинства зростали у християнській вірі.

Вирісши, вони вступили на військову службу і згодом були відправлені в дипломатичну місію до імператора Юліана Відступника. Хоча їх зустріли привітно, згодом запросили на язичницьке свято з обов’язковим жертвоприношенням.

Брати відмовилися, пояснивши це своєю вірою в Христа. Розгніваний імператор наказав ув’язнити послів, а потім жорстоко катувати. Навіть під тортурами брати не зреклися християнства і прославляли Бога.

Зрештою Юліан наказав стратити їх, відсікши голови. Християни зібрали мощі мучеників і поховали їх з пошаною. Вшанування святих Мануїла, Савела та Ісмаїла триває й донині в православній церкві.

Що не можна робити 17 червня

У цей день категорично не рекомендується давати гроші в борг, адже існує повір’я, що разом із грошима можна передати і власне благополуччя, залишившись самому в скруті.

Заборонено сваритися, з’ясовувати стосунки та підвищувати голос - такі дії можуть порушити душевну рівновагу та відштовхнути удачу.

Не варто залишатися на самоті у вечірній час, оскільки це може посилити тривожні думки і притягнути до себе негативну енергію.

У народі вважається, що 17 червня краще не проявляти активності, уникати галасу й суперечок, провести день спокійно вдома, щоб не накликати неприємностей.

Веселка 17 червня віщує сонячне літо (фото: Freepik)

Народні прикмети і традиції 17 червня

У давнину наші пращури мали безліч цікавих спостережень і прикмет на 17 червня.

Якщо з самого ранку світило яскраве сонце - чекали на похмуру погоду наступного дня.

Якщо ж захід був багряного кольору - це віщувало дощі та сильний вітер.

Веселка ввечері вважалася доброю ознакою - вона обіцяла ясну погоду до самого кінця літа.

Дощ, що починався після обіду, зазвичай не припинявся до вечора, а відсутність вранішньої роси свідчила про наближення опадів.

Коли черв’яки вилазили на поверхню землі - це був явний знак наближення дощу.

Існувало повір’я: сон, побачений у ніч на 17 червня, обов’язково збудеться через місяць, але його не можна нікому переказувати. У народній традиції цей день називали Молодий Ярило або Мануїл-сонцестій, що пов’язувалося зі стародавнім святом сонця в дохристиянську добу.

У кого День ангела 17 червня

17 червня День ангела відзначають

Йосип

Кирило

Климент

Микита

Діна

Пелагея

Людям, які народилися 17 червня, вважається, особливо підходить агат як талісман. Це різновид халцедону з тонковолокнистою структурою. У давнину вірили, що агат сприяє покращенню чоловічої сили та має цілющі властивості для горла.