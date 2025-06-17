Праздник сегодня, 17 июня: что нельзя делать, важные приметы, у кого День ангела

17 июня православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила. До конца года остается 197 дней.
РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 17 июня и у кого День ангела.
17 июня чтят память трех братьев-мучеников - Мануила, Савела и Исмаила, которые жили в IV веке в Персии. Их мать была христианкой, поэтому сыновья еще с детства росли в христианской вере.
Выросшие, они поступили на военную службу и впоследствии были отправлены в дипломатическую миссию к императору Юлиану Отступнику. Хотя их встретили радушно, впоследствии пригласили на языческий праздник с обязательным жертвоприношением.
Братья отказались, объяснив это своей верой во Христа. Разгневанный император приказал посадить послов в тюрьму, а затем жестоко пытать. Даже под пытками братья не отреклись от христианства и прославляли Бога.
В конце концов Юлиан приказал казнить их, отсекая головы. Христиане собрали мощи мучеников и похоронили их с почетом. Почитание святых Мануила, Савела и Исмаила продолжается и по сей день в православной церкви.
В этот день категорически не рекомендуется давать деньги в долг, ведь существует поверье, что вместе с деньгами можно передать и собственное благополучие, оставшись самому в беде.
Запрещено ссориться, выяснять отношения и повышать голос - такие действия могут нарушить душевное равновесие и оттолкнуть удачу.
Не стоит оставаться в одиночестве в вечернее время, поскольку это может усилить тревожные мысли и притянуть к себе негативную энергию.
В народе считается, что 17 июня лучше не проявлять активности, избегать шума и споров, провести день спокойно дома, чтобы не навлечь неприятностей.
В древности наши предки имели множество интересных наблюдений и примет на 17 июня.
Существовало поверье: сон, увиденный в ночь на 17 июня, обязательно сбудется через месяц, но его нельзя никому пересказывать. В народной традиции этот день называли Молодой Ярило или Мануил-солнцестояние, что связывалось с древним праздником солнца в дохристианскую эпоху.
17 июня День ангела отмечают
Людям, которые родились 17 июня, считается, особенно подходит агат как талисман. Это разновидность халцедона с тонковолокнистой структурой. В древности верили, что агат способствует улучшению мужской силы и обладает целебными свойствами для горла.
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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".