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Петра и Павла: что категорически запрещено сегодня, важные народные приметы

Воскресенье 29 июня 2025 05:46
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Петра и Павла: что категорически запрещено сегодня, важные народные приметы Какой праздник сегодня, 29 июня, по церковному календарю (иллюстративное фото: Facebook.com/synod.knyga)
Автор: Феликс Коркин

29 июня православные христиане в Украине по новому стилю празднуют день памяти святых апостолов Петра и Павла. До конца года остается 185 дней до конца года.

РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня и какие народные приметы на день Петра и Павла.

День Петра и Павла: что за церковный праздник

Апостол Петр, рожденный под именем Симон, был рыбаком родом из Вифсаиды. Именно Иисус Христос дал ему имя Петр (с греческого - "камень"), подчеркнув, что именно на этом "камне" построит Свою Церковь.

Петр стал одним из самых преданных учеников Спасителя. В Евангелиях рассказывается о его искреннем, но человеческом сердце: он трижды отрекся от Иисуса, но потом покаялся и стал столпом веры. После Воскресения Христа именно Петр произнес проповедь на Пятидесятницу, которая обратила в христианство тысячи людей.

Апостол Павел, при рождении известный как Савл, был образованным фарисеем, ревностным преследователем христиан. Его жизнь кардинально изменилась после мистического видения Иисуса по дороге в Дамаск: он ослеп, а затем прозрел и духовно переродился.

С тех пор Павел стал апостолом язычников, совершил три миссионерских путешествия, написал большинство Посланий в Новом Завете, и стал одним из самых влиятельных деятелей раннего христианства.

Оба апостола приняли мученическую смерть в Риме во время гонений императора Нерона - Петра распяли, а Павла, как римского гражданина, казнили мечом.

Праздник установлен в честь общего дня их смерти и отмечается сразу после завершения Петрова поста. В церковной традиции Петр и Павел почитаются как "первоверховные апостолы", то есть главные среди равных.

В храмах проводят торжественные литургии, верующие обращаются к святым с молитвами о здоровье, вдохновении, учебе и материальном достатке.

Петра и Павла: что категорически запрещено сегодня, важные народные приметыСвятые апостолы Петр и Павел (изображение: Pinterest)

Что нельзя делать на Петра и Павла

В этот день строго запрещено работать физически, заниматься уборкой, стиркой, шитьем или хозяйственными делами.

Не следует употреблять алкоголь, особенно крепкие напитки - в народе считали, что тот, кто нарушит запрет, проживет год "под забором".

Запрещено брать и давать деньги в долг - иначе финансовые трудности затянутся надолго.

Не рекомендуется оставаться дома в одиночестве - считалось, что это приведет к изоляции или одиночеству на все лето.

Избегать купания в водоемах: по поверьям, 29 июня русалки становятся активными и могут затянуть на дно.

Не стоит венчаться или крестить детей - церковь не проводит таких обрядов на этот праздник.

Остатки праздничной еды не выбрасывают, а оставляют либо животным, либо "на память" предкам.

Народные приметы и традиции на Петра и Павла

  • Дождь в этот день - добрый знак: будет удачный сенокос и богатый урожай.
  • Если дождь идет дважды в течение дня - урожай будет чрезвычайно щедрым.
  • Хорошая, жаркая погода - на Рождество ждите сильных морозов.
  • Кукушка кует после Петрова дня - лето будет долгим, а зима задержится.
  • Ночь перед праздником считалась волшебной: кто не спал - тот будет здоров и счастлив весь год.
  • Чем больше блюд на столе, особенно рыбных, тем богаче будет год.
  • Умывание из трех источников приносило красоту, здоровье и очищение от грехов.

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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".

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