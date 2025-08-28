UA

Свято 28 серпня: прикмети, заборони та іменини цього дня

Яке церковне свято 28 серпня і що не можна робити сьогодні (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Сьогодні, 28 серпня, православна церква вшановує пам'ять преподобного Мойсея Мурина (Чорного) та святої мучениці цариці Шушанік, а також згадує пророчицю Анну та праведного царя Єзекію. У Києво-Печерській лаврі цього дня вшановують Собор святих отців Дальніх печер.

РБК-Україна розповідає, яке свято 28 серпня, які існують заборони, прикмети та традиції в цей день, і кого потрібно привітати з Днем ангела.

Церковне свято 28 серпня

Преподобний Мойсей Мурин жив у IV столітті в Єгипті. До чернецтва він був розбійником, але після щирого каяття став ченцем і подвижником. Мойсей прийняв мученицьку смерть від рук варварів разом з іншими монахами. Його життєвий шлях - приклад того, що навіть найбільший грішник може змінитися.

Свята Шушанік (Сусанна) Грузинська - цариця Ранська, яка жила у V столітті. Вона постраждала від власного чоловіка-царя за відмову зректися християнської віри. Шушанік прийняла мученицьку смерть і стала символом жіночої стійкості та вірності.

Пророчиця Анна, дочка Фануїла, згадується в Євангелії. Саме вона в Єрусалимському храмі зустріла немовля Ісуса Христа та першою визнала у ньому Месію.

Праведний цар Єзекія Юдейський правив у VII столітті до н. е. Він відкинув ідолопоклонство, відновив богослужіння та став прикладом мудрого правителя, що поклався на Бога.

Також цього дня відзначається Собор святих Києво-Печерської лаври в Дальних печерах, а ще - перенесення мощей преподобного Іова Почаївського, яке сталося у 1659 році.

Що не можна робити 28 серпня

  • Сваритися та конфліктувати - вважалося, що цей день слід провести у мирі.
  • Давати чи брати гроші у борг - може накликати фінансові труднощі.
  • Починати великі справи чи робити дорогі покупки - вони не принесуть успіху.
  • Зловживати алкоголем чи їжею - день радше для стриманості та вдумливості.
  • Обмовляти інших - за повір'ями, це може повернутися до людини бідою.
  • Не можна виказувати злість, скупість, відчай і відмовляти тим, хто просить про допомогу.
  • Не можна у цей день давати присягань та обіцянок - їх буде важко виконати
  • Не варто витрачати останні гроші - це притягне бідність
  • У народі в цей день радять не свататися та не вінчатися - шлюб буде недовговічним
  • Жінкам заборонено важко працювати й варто присвятити цей день духовному розвитку

Традиції 28 серпня

У народі цей день вважали сприятливим для покаяння та примирення, духовного очищення та зміцнення віри - символічно згадували шлях Мойсея Чорного, який з грішника став святим.

Господині випікали хліб із нового врожаю, ділилися ним із сусідами та нужденними.

У молитвах зверталися до святої Шушанік із проханням дати сили відстоювати правду та не зраджувати власних переконань.

Також у цей день моляться до святої Анни, яку називають покровителькою дівчат, вдів, черниць та немовлят. У неї просять здоров'я для хворих дітей, допомогти втамувати смуток і позбавити від бід та душевних страждань.

У цей день згадували про померлих, відвідуючи кладовища та запалюючи свічки.

Народні прикмети на 28 серпня

  • Ясний і теплий день - до гарної осені.
  • Якщо випала рясна роса - буде дощова осінь.
  • Багато павутини в полі - чекай ранньої холодної зими.
  • Яскраві зорі ввечері - буде врожай на гриби.
  • Якщо день спекотний і сухий - осінь буде затяжною і теплою.
  • Гроза в цей день - до теплої осені
  • Пожовкле листя на березі - у лісі багато опеньок

У кого День ангела 28 серпня

Іменини цього дня святкують:

  • Анна
  • Мойсей
  • Іов (Йов)
  • Єзекія
  • Сусанна (Шушанік)

Інші свята 28 серпня

  • Міжнародний день каберне
  • День краватки-метелика
  • Свято Обжинки
