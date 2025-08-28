Свято 28 серпня: прикмети, заборони та іменини цього дня

Церковне свято 28 серпня

Преподобний Мойсей Мурин жив у IV столітті в Єгипті. До чернецтва він був розбійником, але після щирого каяття став ченцем і подвижником. Мойсей прийняв мученицьку смерть від рук варварів разом з іншими монахами. Його життєвий шлях - приклад того, що навіть найбільший грішник може змінитися.

Свята Шушанік (Сусанна) Грузинська - цариця Ранська, яка жила у V столітті. Вона постраждала від власного чоловіка-царя за відмову зректися християнської віри. Шушанік прийняла мученицьку смерть і стала символом жіночої стійкості та вірності.

Пророчиця Анна, дочка Фануїла, згадується в Євангелії. Саме вона в Єрусалимському храмі зустріла немовля Ісуса Христа та першою визнала у ньому Месію.

Праведний цар Єзекія Юдейський правив у VII столітті до н. е. Він відкинув ідолопоклонство, відновив богослужіння та став прикладом мудрого правителя, що поклався на Бога.

Також цього дня відзначається Собор святих Києво-Печерської лаври в Дальних печерах, а ще - перенесення мощей преподобного Іова Почаївського, яке сталося у 1659 році.

Що не можна робити 28 серпня

Сваритися та конфліктувати - вважалося, що цей день слід провести у мирі.

Давати чи брати гроші у борг - може накликати фінансові труднощі.

Починати великі справи чи робити дорогі покупки - вони не принесуть успіху.

Зловживати алкоголем чи їжею - день радше для стриманості та вдумливості.

Обмовляти інших - за повір'ями, це може повернутися до людини бідою.

Не можна виказувати злість, скупість, відчай і відмовляти тим, хто просить про допомогу.

Не можна у цей день давати присягань та обіцянок - їх буде важко виконати

Не варто витрачати останні гроші - це притягне бідність

У народі в цей день радять не свататися та не вінчатися - шлюб буде недовговічним

Жінкам заборонено важко працювати й варто присвятити цей день духовному розвитку

Традиції 28 серпня

У народі цей день вважали сприятливим для покаяння та примирення, духовного очищення та зміцнення віри - символічно згадували шлях Мойсея Чорного, який з грішника став святим.

Господині випікали хліб із нового врожаю, ділилися ним із сусідами та нужденними.

У молитвах зверталися до святої Шушанік із проханням дати сили відстоювати правду та не зраджувати власних переконань.

Також у цей день моляться до святої Анни, яку називають покровителькою дівчат, вдів, черниць та немовлят. У неї просять здоров'я для хворих дітей, допомогти втамувати смуток і позбавити від бід та душевних страждань.

У цей день згадували про померлих, відвідуючи кладовища та запалюючи свічки.

Народні прикмети на 28 серпня

Ясний і теплий день - до гарної осені.

Якщо випала рясна роса - буде дощова осінь.

Багато павутини в полі - чекай ранньої холодної зими.

Яскраві зорі ввечері - буде врожай на гриби.

Якщо день спекотний і сухий - осінь буде затяжною і теплою.

Гроза в цей день - до теплої осені

Пожовкле листя на березі - у лісі багато опеньок

У кого День ангела 28 серпня

Іменини цього дня святкують:

Анна

Мойсей

Іов (Йов)

Єзекія

Сусанна (Шушанік)

Інші свята 28 серпня