Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Праздник 28 августа: приметы, запреты и именины этого дня

Какой церковный праздник 28 августа и что нельзя делать сегодня (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Сегодня, 28 августа, православная церковь чтит память преподобного Моисея Мурина (Черного) и святой мученицы царицы Шушаник, а также вспоминает пророчицу Анну и праведного царя Иезекию. В Киево-Печерской лавре в этот день чествуют Собор святых отцов Дальних пещер.

РБК-Украина рассказывает, какой праздник 28 августа, какие существуют запреты, приметы и традиции в этот день, и кого нужно поздравить с Днем ангела.

Церковный праздник 28 августа

Преподобный Моисей Мурин жил в IV веке в Египте. До монашества он был разбойником, но после искреннего раскаяния стал монахом и подвижником. Моисей принял мученическую смерть от рук варваров вместе с другими монахами. Его жизненный путь - пример того, что даже самый большой грешник может измениться.

Святая Шушаник (Сусанна) Грузинская - царица Ранская, жившая в V веке. Она пострадала от собственного мужа-царя за отказ отречься от христианской веры. Шушаник приняла мученическую смерть и стала символом женской стойкости и верности.

Пророчица Анна, дочь Фануила, упоминается в Евангелии. Именно она в Иерусалимском храме встретила младенца Иисуса Христа и первой признала в нем Мессию.

Праведный царь Иезекия Иудейский правил в VII веке до н. э. Он отверг идолопоклонство, восстановил богослужение и стал примером мудрого правителя, который положился на Бога.

Также в этот день отмечается Собор святых Киево-Печерской лавры в Дальних пещерах, а еще - перенесение мощей преподобного Иова Почаевского, которое произошло в 1659 году.

Что нельзя делать 28 августа

  • Ссориться и конфликтовать - считалось, что этот день следует провести в мире.
  • Давать или брать деньги в долг - может навлечь финансовые трудности.
  • Начинать большие дела или делать дорогие покупки - они не принесут успеха.
  • Злоупотреблять алкоголем или едой - день скорее для сдержанности и вдумчивости.
  • Обговаривать других - по поверьям, это может вернуться к человеку бедой.
  • Нельзя проявлять злость, скупость, отчаяние и отказывать тем, кто просит о помощи.
  • Нельзя в этот день давать клятв и обещаний - их будет трудно выполнить
  • Не стоит тратить последние деньги - это привлечет бедность
  • В народе в этот день советуют не свататься и не венчаться - брак будет недолговечным
  • Женщинам запрещено тяжело работать и стоит посвятить этот день духовному развитию

Традиции 28 августа

В народе этот день считали благоприятным для покаяния и примирения, духовного очищения и укрепления веры - символически вспоминали путь Моисея Черного, который из грешника стал святым.

Хозяйки выпекали хлеб из нового урожая, делились им с соседями и нуждающимися.

В молитвах обращались к святой Шушаник с просьбой дать силы отстаивать правду и не изменять собственным убеждениям.

Также в этот день молятся святой Анне, которую называют покровительницей девушек, вдов, монахинь и младенцев. У нее просят здоровья для больных детей, помочь утолить грусть и избавить от бед и душевных страданий.

В этот день вспоминали об умерших, посещая кладбища и зажигая свечи.

Народные приметы на 28 августа

  • Ясный и теплый день - к хорошей осени.
  • Если выпала обильная роса - будет дождливая осень.
  • Много паутины в поле - жди ранней холодной зимы.
  • Яркие звезды вечером - будет урожай на грибы.
  • Если день жаркий и сухой - осень будет затяжной и теплой.
  • Гроза в этот день - к теплой осени.
  • Пожелтевшие листья на берегу - в лесу много опят.

У кого День ангела 28 августа

Именины в этот день празднуют:

  • Анна
  • Моисей
  • Иов (Иов)
  • Иезекия
  • Сусанна (Шушаник)

Другие праздники 28 августа

  • Международный день каберне
  • День галстука-бабочки
  • Праздник Обжинки
