Праздник 28 августа: приметы, запреты и именины этого дня

Сегодня, 28 августа, православная церковь чтит память преподобного Моисея Мурина (Черного) и святой мученицы царицы Шушаник, а также вспоминает пророчицу Анну и праведного царя Иезекию. В Киево-Печерской лавре в этот день чествуют Собор святых отцов Дальних пещер.
РБК-Украина рассказывает, какой праздник 28 августа, какие существуют запреты, приметы и традиции в этот день, и кого нужно поздравить с Днем ангела.
Преподобный Моисей Мурин жил в IV веке в Египте. До монашества он был разбойником, но после искреннего раскаяния стал монахом и подвижником. Моисей принял мученическую смерть от рук варваров вместе с другими монахами. Его жизненный путь - пример того, что даже самый большой грешник может измениться.
Святая Шушаник (Сусанна) Грузинская - царица Ранская, жившая в V веке. Она пострадала от собственного мужа-царя за отказ отречься от христианской веры. Шушаник приняла мученическую смерть и стала символом женской стойкости и верности.
Пророчица Анна, дочь Фануила, упоминается в Евангелии. Именно она в Иерусалимском храме встретила младенца Иисуса Христа и первой признала в нем Мессию.
Праведный царь Иезекия Иудейский правил в VII веке до н. э. Он отверг идолопоклонство, восстановил богослужение и стал примером мудрого правителя, который положился на Бога.
Также в этот день отмечается Собор святых Киево-Печерской лавры в Дальних пещерах, а еще - перенесение мощей преподобного Иова Почаевского, которое произошло в 1659 году.
В народе этот день считали благоприятным для покаяния и примирения, духовного очищения и укрепления веры - символически вспоминали путь Моисея Черного, который из грешника стал святым.
Хозяйки выпекали хлеб из нового урожая, делились им с соседями и нуждающимися.
В молитвах обращались к святой Шушаник с просьбой дать силы отстаивать правду и не изменять собственным убеждениям.
Также в этот день молятся святой Анне, которую называют покровительницей девушек, вдов, монахинь и младенцев. У нее просят здоровья для больных детей, помочь утолить грусть и избавить от бед и душевных страданий.
В этот день вспоминали об умерших, посещая кладбища и зажигая свечи.
Именины в этот день празднуют:
Вас может заинтересовать:
При написании материала были использованы следующие источники: церковный календарь, ПЦУ, DayToday