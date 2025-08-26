Свято 26 серпня: історія, головні заборони та народні прикмети дня

Яке церковне свято 26 вересня

26 серпня за новим церковним календарем православна церква вшановує пам'ять мученика Адріана та його дружини Наталії, які постраждали за віру у IV столітті в Нікомидії.

Святий Адріан був суддею при імператорі Максиміані. Він став свідком мужності християн, яких катували за віру, і сам вирішив приєднатися до них.

Після жорстоких тортур його стратили, а вірна дружина Наталія до кінця підтримувала чоловіка у стражданнях. Згодом вона теж відійшла до Господа.

У народі цей день називають Наталія-жниварка, адже саме на кінець серпня припадали важливі польові роботи.

Вважалося, що молитви до святих Адріана та Наталії допомагають зберегти подружню любов, вірність і силу духу та захистити від життєвих труднощів, хвороб і лиха. Незаміжні дівчата молилися до Наталії, щоб зустріти хорошого чоловіка.

Що не можна робити 26 серпня

Сваритися з близькими чи ображати один одного - вважалося, що це накличе біду на сім’ю.

Лінуватися та уникати роботи - день мав бути працьовитим.

Починати далеку подорож - дорога буде важкою.

Влаштовувати гучні гуляння - краще провести день у спокої та гармонії.

У давнину в цей день не можна було ходити босоніж, бо за голі ноги могла вхопити нечисть.

Традиції цього дня

Господині намагалися завершити обжинки й спекти хліб із нового врожаю.

Подружжя молилося святим Адріану та Наталії, просячи миру й злагоди в домі.

Вважалося доброю прикметою зробити добру справу саме цього дня - допомогти сусіду чи нагодувати нужденного.

Народні прикмети на 26 серпня

Якщо день сонячний і теплий - осінь буде затяжною й золотою.

Роса рясна - осінь буде вологою.

Ранок холодний - до ранньої зими.

Випав туман - тепло затримається надовго.

Якщо багато опеньків та інших грибів - бабиного літа не буде.

Багато павутини в повітрі - чекай ранньої та холодної зими.

Якщо ввечері зоряне небо - буде хороший урожай грибів.

У кого сьогодні День ангела

26 серпня іменини святкують:

Адріан

Наталія

Сергій

Георгій

Тихон

Олександр

Ксені

Євдокія

Максим

Дмитро

Іван

Костянтин

Ірина

Які ще свята відзначають 26 серпня

День авіації України - професійне свято працівників цивільної та військової авіації.

Міжнародний день собак - нагода вшанувати наших чотирилапих друзів.

День рівності жінок у США - дата, що нагадує про важливість жіночих прав.

День вишиванки у Канаді - символ підтримки української культури серед діаспори.

Міжнародний день актора - це не лише свято відомих акторів, але й визнання талантів, що тільки починають розвиватися.

День туалетного паперу - з 2015 року у світі почали відзначати цей день і вперше свято з'явилося у США.