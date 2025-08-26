Свято 26 серпня: історія, головні заборони та народні прикмети дня

Сьогодні, 26 серпня, православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Адріана та Наталії, яких у народі шанують як покровителів сімейного щастя та вірності. Цей день отримав назву Наталія-жниварка і має свої традиції, прикмети та заборони. Також 26 серпня відзначають День авіації України, Міжнародний день собак та інші події.
Які свята та пам'ятні дати в Україні відзначають 26 серпня, що заборонено й у кого день ангела, розповідає РБК-Україна.
26 серпня за новим церковним календарем православна церква вшановує пам'ять мученика Адріана та його дружини Наталії, які постраждали за віру у IV столітті в Нікомидії.
Святий Адріан був суддею при імператорі Максиміані. Він став свідком мужності християн, яких катували за віру, і сам вирішив приєднатися до них.
Після жорстоких тортур його стратили, а вірна дружина Наталія до кінця підтримувала чоловіка у стражданнях. Згодом вона теж відійшла до Господа.
У народі цей день називають Наталія-жниварка, адже саме на кінець серпня припадали важливі польові роботи.
Вважалося, що молитви до святих Адріана та Наталії допомагають зберегти подружню любов, вірність і силу духу та захистити від життєвих труднощів, хвороб і лиха. Незаміжні дівчата молилися до Наталії, щоб зустріти хорошого чоловіка.
Господині намагалися завершити обжинки й спекти хліб із нового врожаю.
Подружжя молилося святим Адріану та Наталії, просячи миру й злагоди в домі.
Вважалося доброю прикметою зробити добру справу саме цього дня - допомогти сусіду чи нагодувати нужденного.
26 серпня іменини святкують:
День авіації України - професійне свято працівників цивільної та військової авіації.
Міжнародний день собак - нагода вшанувати наших чотирилапих друзів.
День рівності жінок у США - дата, що нагадує про важливість жіночих прав.
День вишиванки у Канаді - символ підтримки української культури серед діаспори.
Міжнародний день актора - це не лише свято відомих акторів, але й визнання талантів, що тільки починають розвиватися.
День туалетного паперу - з 2015 року у світі почали відзначати цей день і вперше свято з'явилося у США.
