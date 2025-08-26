Праздник 26 августа: история, главные запреты и народные приметы дня

Сегодня, 26 августа, православная церковь чтит память святых мучеников Адриана и Натальи, которых в народе почитают как покровителей семейного счастья и верности. Этот день получил название Наталья-жниварка и имеет свои традиции, приметы и запреты. Также 26 августа отмечают День авиации Украины, Международный день собак и другие события.
26 августа по новому церковному календарю православная церковь чтит память мученика Адриана и его жены Натальи, пострадавших за веру в IV веке в Никомидии.
Святой Адриан был судьей при императоре Максимиане. Он стал свидетелем мужества христиан, которых пытали за веру, и сам решил присоединиться к ним.
После жестоких пыток его казнили, а верная жена Наталья до конца поддерживала мужа в страданиях. Впоследствии она тоже отошла ко Господу.
В народе этот день называют Наталья-жниварка, ведь именно на конец августа приходились важные полевые работы.
Считалось, что молитвы к святым Адриану и Наталье помогают сохранить супружескую любовь, верность и силу духа и защитить от жизненных трудностей, болезней и бедствий. Незамужние девушки молились Наталье, чтобы встретить хорошего мужа.
Хозяйки старались завершить обжинки и испечь хлеб из нового урожая.
Супруги молились святым Адриану и Наталье, прося мира и согласия в доме.
Считалось хорошей приметой сделать доброе дело именно в этот день - помочь соседу или накормить нуждающегося.
26 августа именины празднуют:
День авиации Украины - профессиональный праздник работников гражданской и военной авиации.
Международный день собак - возможность почтить наших четвероногих друзей.
День равенства женщин в США - дата, напоминающая о важности женских прав.
День вышиванки в Канаде - символ поддержки украинской культуры среди диаспоры.
Международный день актера - это не только праздник известных актеров, но и признание талантов, которые только начинают развиваться.
День туалетной бумаги - с 2015 года в мире начали отмечать этот день и впервые праздник появился в США.
