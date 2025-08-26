Праздник 26 августа: история, главные запреты и народные приметы дня

Какой церковный праздник 26 сентября

26 августа по новому церковному календарю православная церковь чтит память мученика Адриана и его жены Натальи, пострадавших за веру в IV веке в Никомидии.

Святой Адриан был судьей при императоре Максимиане. Он стал свидетелем мужества христиан, которых пытали за веру, и сам решил присоединиться к ним.

После жестоких пыток его казнили, а верная жена Наталья до конца поддерживала мужа в страданиях. Впоследствии она тоже отошла ко Господу.

В народе этот день называют Наталья-жниварка, ведь именно на конец августа приходились важные полевые работы.

Считалось, что молитвы к святым Адриану и Наталье помогают сохранить супружескую любовь, верность и силу духа и защитить от жизненных трудностей, болезней и бедствий. Незамужние девушки молились Наталье, чтобы встретить хорошего мужа.

Что нельзя делать 26 августа

Ссориться с близкими или оскорблять друг друга - считалось, что это навлечет беду на семью.

Лениться и избегать работы - день должен был быть трудолюбивым.

Начинать дальнее путешествие - дорога будет тяжелой.

Устраивать шумные гуляния - лучше провести день в спокойствии и гармонии.

В древности в этот день нельзя было ходить босиком, потому что за голые ноги могла схватить нечисть.

Традиции этого дня

Хозяйки старались завершить обжинки и испечь хлеб из нового урожая.

Супруги молились святым Адриану и Наталье, прося мира и согласия в доме.

Считалось хорошей приметой сделать доброе дело именно в этот день - помочь соседу или накормить нуждающегося.

Народные приметы на 26 августа

Если день солнечный и теплый - осень будет затяжной и золотой.

Роса обильная - осень будет влажной.

Утро холодное - к ранней зиме.

Выпал туман - тепло задержится надолго.

Если много опят и других грибов - бабьего лета не будет.

Много паутины в воздухе - жди ранней и холодной зимы.

Если вечером звездное небо - будет хороший урожай грибов.

У кого сегодня День ангела

26 августа именины празднуют:

Адриан

Наталья

Сергей

Георгий

Тихон

Александр

Ксении

Евдокия

Максим

Дмитрий

Иван

Константин

Ирина

Какие еще праздники отмечают 26 августа

День авиации Украины - профессиональный праздник работников гражданской и военной авиации.

Международный день собак - возможность почтить наших четвероногих друзей.

День равенства женщин в США - дата, напоминающая о важности женских прав.

День вышиванки в Канаде - символ поддержки украинской культуры среди диаспоры.

Международный день актера - это не только праздник известных актеров, но и признание талантов, которые только начинают развиваться.

День туалетной бумаги - с 2015 года в мире начали отмечать этот день и впервые праздник появился в США.