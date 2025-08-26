RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Праздник 26 августа: история, главные запреты и народные приметы дня

Какой церковный праздник 26 августа, к кому нужно молиться (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Сегодня, 26 августа, православная церковь чтит память святых мучеников Адриана и Натальи, которых в народе почитают как покровителей семейного счастья и верности. Этот день получил название Наталья-жниварка и имеет свои традиции, приметы и запреты. Также 26 августа отмечают День авиации Украины, Международный день собак и другие события.

Какие праздники и памятные даты в Украине отмечают 26 августа, что запрещено и у кого день ангела, рассказывает РБК-Украина.

Какой церковный праздник 26 сентября

26 августа по новому церковному календарю православная церковь чтит память мученика Адриана и его жены Натальи, пострадавших за веру в IV веке в Никомидии.

Святой Адриан был судьей при императоре Максимиане. Он стал свидетелем мужества христиан, которых пытали за веру, и сам решил присоединиться к ним.

После жестоких пыток его казнили, а верная жена Наталья до конца поддерживала мужа в страданиях. Впоследствии она тоже отошла ко Господу.

В народе этот день называют Наталья-жниварка, ведь именно на конец августа приходились важные полевые работы.

Считалось, что молитвы к святым Адриану и Наталье помогают сохранить супружескую любовь, верность и силу духа и защитить от жизненных трудностей, болезней и бедствий. Незамужние девушки молились Наталье, чтобы встретить хорошего мужа.

Что нельзя делать 26 августа

  • Ссориться с близкими или оскорблять друг друга - считалось, что это навлечет беду на семью.
  • Лениться и избегать работы - день должен был быть трудолюбивым.
  • Начинать дальнее путешествие - дорога будет тяжелой.
  • Устраивать шумные гуляния - лучше провести день в спокойствии и гармонии.
  • В древности в этот день нельзя было ходить босиком, потому что за голые ноги могла схватить нечисть.

Традиции этого дня

Хозяйки старались завершить обжинки и испечь хлеб из нового урожая.

Супруги молились святым Адриану и Наталье, прося мира и согласия в доме.

Считалось хорошей приметой сделать доброе дело именно в этот день - помочь соседу или накормить нуждающегося.

Народные приметы на 26 августа

  • Если день солнечный и теплый - осень будет затяжной и золотой.
  • Роса обильная - осень будет влажной.
  • Утро холодное - к ранней зиме.
  • Выпал туман - тепло задержится надолго.
  • Если много опят и других грибов - бабьего лета не будет.
  • Много паутины в воздухе - жди ранней и холодной зимы.
  • Если вечером звездное небо - будет хороший урожай грибов.

У кого сегодня День ангела

26 августа именины празднуют:

  • Адриан
  • Наталья
  • Сергей
  • Георгий
  • Тихон
  • Александр
  • Ксении
  • Евдокия
  • Максим
  • Дмитрий
  • Иван
  • Константин
  • Ирина

Какие еще праздники отмечают 26 августа

День авиации Украины - профессиональный праздник работников гражданской и военной авиации.

Международный день собак - возможность почтить наших четвероногих друзей.

День равенства женщин в США - дата, напоминающая о важности женских прав.

День вышиванки в Канаде - символ поддержки украинской культуры среди диаспоры.

Международный день актера - это не только праздник известных актеров, но и признание талантов, которые только начинают развиваться.

День туалетной бумаги - с 2015 года в мире начали отмечать этот день и впервые праздник появился в США.

Праздники в УкраинеЦерковный календарьПриметыТрадицииДень ангела