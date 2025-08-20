Свято 20 серпня: що не можна робити та народні прикмети

Сьогодні, 20 серпня, православні українці вшановують пам’ять святого пророка Самуїла за новим церковним календарем. До кінця року залишається 133 дні.

РБК-Україна розповідає про історію свята, головні заборони дня, народні прикмети та хто святкує День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

Пророк Самуїл народився в родині Елкана та Анни, яка довго молилася про дитину і пообіцяла віддати сина на служіння Богу. Виконавши обіцянку, Анна віддала Самуїла на виховання первосвященнику Іллі в храмі.

З раннього дитинства Самуїл служив Господу. Одного разу він почув голос Бога, що стало початком його пророчої діяльності. Самуїл був не лише пророком, а й суддею, який керував Ізраїлем у перехідний період від теократії до монархії. Саме він за Божим наказом помазав на царство спочатку Саула, а потім, коли той не виконав Божої волі, - Давида, який згодом став великим царем Ізраїлю.

Пророк Самуїл залишився духовним наставником як для Саула, так і для Давида, відігравши вирішальну роль у їхньому правлінні. Він прожив довге життя, ставши символом вірності Богу та справедливості.

Що не можна робити сьогодні, 20 серпня

У народі день святого Самуїла мав особливі заборони та перестороги:

не можна лаятися та починати сварки - вважалося, що це накликає біди

не радили займатися важкою фізичною працею, особливо жінкам

не слід позичати гроші чи віддавати борги - щоб не винести достаток із дому

уникали злих думок та заздрості, адже цього дня вони мали особливу силу.

Також цей день вважається несприятливим для любовних справ, тому не бажано свататися чи планувати весілля.

Народні прикмети на 20 серпня

Який день на Самуїла - такою буде й осінь.

Вітряна погода - до складної та холодної зими.

Багато павутини в цей час - до сухої та теплої осені.

Птахи високо летять - восени буде тепло.

Червоний захід сонця - скоро можуть бути заморозки.

Народні традиції 20 серпня

У давнину цей день був особливо присвяченим чоловікам. Дружини готували смажену картоплю з грибами, щоб порадувати свого чоловіка, вірячи, що це принесе в родину щастя і злагоду.

У кого сьогодні День ангела

Сьогодні свої іменини святкують: Самуїл, Іван, Максим, Віктор, Володимир, Тимофій, Федір.

За гороскопом люди, які народилися 20 серпня - Леви.

Які свята 20 серпня святкують в Україні і світі

Всесвітній день москітів

Цей день присвячений боротьбі з хворобами, що переносяться комарами, такими як малярія. Дата була обрана на честь відкриття британського лікаря сера Рональда Росса у 1897 році, який встановив, що самки комарів переносять збудників малярії.

Всесвітній день ліні

Це неофіційне, але популярне свято, яке відзначають з 1984 року. Його мета - нагадати людям про важливість відпочинку від постійних справ. Це день, коли можна дозволити собі розслабитися, нічого не робити і просто насолоджуватися моментом без почуття провини.