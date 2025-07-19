Свято 19 липня: чому сьогодні не можна ходити в брудному одязі, народні прикмети

Яке сьогодні свято за церковним календарем

Цього дня православна церква вшановує преподобну Мокрину, сестру Святителя Василя Великого.

Мокрина народилася близько 324 року в Каппадокії в благочестивій християнській родині. Вона отримала добре виховання та освіту, а після несподіваної смерті нареченого вирішила повністю присвятити своє життя Богові. Разом із матір'ю Мокрина заснувала жіночий монастир, де стала черницею і служила прикладом духовного життя.

Свята Мокрина мала значний вплив на своїх видатних братів - Василія Великого та Григорія Ніського, які вважали її духовною наставницею. Григорій Ніський навіть описав її святе життя, чудеса та подвиги у своїй роботі "Життя Мокрини".

Померла преподобна Мокрина 19 липня 379 року і була канонізована після смерті, її пам'ять вшановують саме в цей день.

Також 19 липня у церковному календарі відзначають:

пам'ять преподобного Дія Константинопольського, ігумена

преподобного Паїсія Печерського, що спочиває в Дальніх печерах

блаженного Стефана та його матері Милиці Сербських

Що не можна робити сьогодні, 19 липня

Згідно з народними віруваннями та традиціями, сьогодні бажано утриматися від певних дій, щоб уникнути неприємностей.

Не варто сваритися або з’ясовувати стосунки, щоб не притягнути негативну енергію.

Рекомендується утриматися від вживання алкогольних напоїв.

Важливо не відмовляти нужденним у допомозі - добро, зроблене сьогодні, повернеться сторицею.

Не слід підіймати чужі речі з дороги, адже вони можуть нести чужу біду або негатив.

Також не рекомендується ходити в брудному одязі, оскільки, за повір'ями, це може притягнути біду і горе у ваше життя.

Народні прикмети і традиції цього дня

День 19 липня здавна вважався початком періоду дощів. Ось кілька прикмет, що допомагали передбачити погоду:

Якщо зранку небо затягнуте хмарами, то до ночі воно буде чистим.

День без опадів віщує, що така погода протримається до кінця літа.

Сонячна і тепла погода сьогодні обіцяє теплу осінь.

Затяжний дощ віщує поганий врожай.

Суха і тепла погода, навпаки, обіцяє багатий урожай.

Існує й особлива прикмета, пов'язана з дощем: якщо сьогодні потрапити під дощ, то, за старими повір’ями, цілий рік будеш здоровим.

У кого День ангела сьогодні та інші свята

Сьогодні, 19 липня, свої іменини святкують: Роман, Григорій, Дмитро, Степан, Євгенія.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні, належать до знаку Раків.

Які ще свята сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні в Україні відзначають кілька світських свят і пам’ятних днів.

День нових друзів

Це неофіційне свято, що спонукає людей до знайомства та розширення свого соціального кола. У цей день варто бути відкритим до спілкування, зав'язувати розмови з незнайомцями, відвідувати нові місця або відновлювати зв'язок зі старими знайомими. Це чудова нагода збагатити своє життя новими емоціями та можливостями, нагадуючи про цінність реальних зв'язків.

День тренера в Україні

Ця дата обрана на честь першої участі України в Олімпійських іграх як незалежної держави у 1996 році. Свято вшановує самовіддану працю тренерів, які відіграють вирішальну роль у вихованні спортсменів - від початківців до чемпіонів. Вони не лише навчають техніці, а й формують характер, дисципліну та волю до перемоги, будучи наставниками та мотиваторами.

Міжнародний день ретейнерів

Це свято покликане підвищити обізнаність про критичну важливість використання ретейнерів після ортодонтичного лікування. Ретейнери - це спеціальні апарати, які закріплюють результат вирівнювання зубів, не даючи їм повернутися в початкове положення. Цей день нагадує про необхідність дотримання рекомендацій ортодонтів для збереження красивої та здорової посмішки на довгі роки.