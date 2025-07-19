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Свято 19 липня: чому сьогодні не можна ходити в брудному одязі, народні прикмети

Яке сьогодні свято, 19 липня 2025 року (фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

19 липня православні українці вшановують пам’ять святої преподобної Мокрини. Цей день має свої особливості, заборони та народні прикмети, що передаються з покоління в покоління. Крім того, сьогодні відзначаються і світські свята, зокрема День тренера та День нових друзів.

РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які прикмети і традиції, а також про те, хто святкує День ангела.

Яке сьогодні свято за церковним календарем

Цього дня православна церква вшановує преподобну Мокрину, сестру Святителя Василя Великого.

Мокрина народилася близько 324 року в Каппадокії в благочестивій християнській родині. Вона отримала добре виховання та освіту, а після несподіваної смерті нареченого вирішила повністю присвятити своє життя Богові. Разом із матір'ю Мокрина заснувала жіночий монастир, де стала черницею і служила прикладом духовного життя.

Свята Мокрина мала значний вплив на своїх видатних братів - Василія Великого та Григорія Ніського, які вважали її духовною наставницею. Григорій Ніський навіть описав її святе життя, чудеса та подвиги у своїй роботі "Життя Мокрини".

Померла преподобна Мокрина 19 липня 379 року і була канонізована після смерті, її пам'ять вшановують саме в цей день.

Також 19 липня у церковному календарі відзначають:

  • пам'ять преподобного Дія Константинопольського, ігумена 
  • преподобного Паїсія Печерського, що спочиває в Дальніх печерах
  • блаженного Стефана та його матері Милиці Сербських

Що не можна робити сьогодні, 19 липня

Згідно з народними віруваннями та традиціями, сьогодні бажано утриматися від певних дій, щоб уникнути неприємностей.

  • Не варто сваритися або з’ясовувати стосунки, щоб не притягнути негативну енергію.
  • Рекомендується утриматися від вживання алкогольних напоїв.
  • Важливо не відмовляти нужденним у допомозі - добро, зроблене сьогодні, повернеться сторицею.
  • Не слід підіймати чужі речі з дороги, адже вони можуть нести чужу біду або негатив.
  • Також не рекомендується ходити в брудному одязі, оскільки, за повір'ями, це може притягнути біду і горе у ваше життя.

Народні прикмети і традиції цього дня

День 19 липня здавна вважався початком періоду дощів. Ось кілька прикмет, що допомагали передбачити погоду:

  • Якщо зранку небо затягнуте хмарами, то до ночі воно буде чистим.
  • День без опадів віщує, що така погода протримається до кінця літа.
  • Сонячна і тепла погода сьогодні обіцяє теплу осінь.
  • Затяжний дощ віщує поганий врожай.
  • Суха і тепла погода, навпаки, обіцяє багатий урожай.

Існує й особлива прикмета, пов'язана з дощем: якщо сьогодні потрапити під дощ, то, за старими повір’ями, цілий рік будеш здоровим.

У кого День ангела сьогодні та інші свята

Сьогодні, 19 липня, свої іменини святкують: Роман, Григорій, Дмитро, Степан, Євгенія.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні, належать до знаку Раків.

Які ще свята сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні в Україні відзначають кілька світських свят і пам’ятних днів.

День нових друзів

Це неофіційне свято, що спонукає людей до знайомства та розширення свого соціального кола. У цей день варто бути відкритим до спілкування, зав'язувати розмови з незнайомцями, відвідувати нові місця або відновлювати зв'язок зі старими знайомими. Це чудова нагода збагатити своє життя новими емоціями та можливостями, нагадуючи про цінність реальних зв'язків.

День тренера в Україні

Ця дата обрана на честь першої участі України в Олімпійських іграх як незалежної держави у 1996 році. Свято вшановує самовіддану працю тренерів, які відіграють вирішальну роль у вихованні спортсменів - від початківців до чемпіонів. Вони не лише навчають техніці, а й формують характер, дисципліну та волю до перемоги, будучи наставниками та мотиваторами.

Міжнародний день ретейнерів

Це свято покликане підвищити обізнаність про критичну важливість використання ретейнерів після ортодонтичного лікування. Ретейнери - це спеціальні апарати, які закріплюють результат вирівнювання зубів, не даючи їм повернутися в початкове положення. Цей день нагадує про необхідність дотримання рекомендацій ортодонтів для збереження красивої та здорової посмішки на довгі роки.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: офіційний сайт ПЦУ, ресурс Управління Волинської єпархії Православної Церкви України, Вікіпедія.

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