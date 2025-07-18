Свято 18 липня: що не можна робити, щоб не прогнати достаток, прикмети і іменини

Хто такі мученики Еміліан і Якинф

Святий Еміліан постраждав за віру у Христа у IV столітті в Мезії (сучасна Болгарія). Він відкрито виступив проти язичницьких обрядів і був жорстоко страчений за наказом місцевого правителя. Його відвага стала символом духовної стійкості та самопожертви.

Мученик Якинф Амастридський був єпископом у Понтійській області (сучасна Туреччина) та жив у VI столітті. Він прославився як чудотворець і духовний наставник, відомий боротьбою з язичництвом та зціленнями недужих. Постраждав за віру під час переслідувань християн.

Народні прикмети і традиції на 18 липня

Якщо вранці багато роси - до погожого дня

Бджоли літають активно - на довгу теплу погоду

Іде дощ - до врожайного кінця літа

Кусаються мухи - наближається негода

На березі почало жовтіти листя - до пізньої осені.

Також у народі казали: "Якинф веде літо до зрілості", адже саме у цей період дозрівають перші врожаї, починається заготівля сіна.

В цей день селяни традиційно починали заготівлю лікарських трав - вважалося, що саме зараз вони мають особливу силу.

Також цей день сприятливий для молитви за захист від зла і зміцнення духу.

Що не можна робити сьогодні

Не варто сваритися - це може накликати тривалі непорозуміння

Не працюйте на землі з гострими предметами - згідно з повір’ям, можна "порізати" врожай

Не позичайте гроші - інакше "достаток вийде з дому"

У кого День ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іван, Степан, Афанасій, Омелян.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні, - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів.

Міжнародний день Нельсона Мандели

Відзначається щороку у день народження Нельсона Мандели (1918-2013), першого темношкірого президента Південно-Африканської Республіки та символу боротьби з апартеїдом.

ООН заснувала це свято у 2009 році, закликаючи людей усього світу присвятити 67 хвилин добрих справ - по одній хвилині за кожен рік його громадської діяльності.

Цей день нагадує про силу людської гідності, прощення і соціальної справедливості.

Всесвітній день слухання

Це щорічне міжнародне свято, яке привертає увагу до звукового середовища, культури слухання та екології звуку.

Вперше започатковане у 2010 році на честь дня народження канадського мислителя й інженера Р. Мюррея Шеффера, автора концепції "звукового пейзажу".

Мета - наголосити на усвідомленому слуханні як інструменті пізнання світу, мистецтва та турботи про навколишнє середовище.

День ідеальної родини

Хоча це неофіційне свято, його щороку відзначають у соцмережах, як привід нагадати про цінність гармонії, підтримки та любові в сім’ї.

У цей день заведено ділитися теплими фото, спогадами або просто провести час із близькими.