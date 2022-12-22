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Святкував день народження. У Донецьку обстріляли ресторан, поранено екс-главу "Роскосмосу"

Фото: колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Донецьку обстріляно ресторан "Шеш-Беш", у якому святкував День народження колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. В обстрілі міста вже звинуватили ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"На околиці Донецька обстріляли готель, в якому в останні проживала група військових радників на чолі з Дмитром Рогозіним. Дмитро Олегович (Рогозін, - ред.) отримав поранення в спину. Він госпіталізований. Загрози життя немає", - сказав агентству співрозмовник.

Поранення отримали також ті, хто його супроводжував. Зокрема, як повідомляють у місцевих Telegram-каналах, поранено і так званого "прем'єр-міністра ДНР" Віталія Хоценка, якого було запрошено як гостя. Він відмовився від госпіталізації після надання першої допомоги. його охоронець загинув.

Загалом, крім Хоценка, поранено ще шестеро людей, включаючи офіціанта ресторану, музиканта та мангальника. Дві людини - загинули (одна з них - охоронець Хоценка).

Російські ЗМІ вже знайшли у винних в обстрілі – ЗСУ. Нібито, "удар носив явно цілеспрямований характер" і нібито проводився з самохідної артилерійської установки CAESAR.

До цього повідомлялось, що глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін може незабаром отримати роботу в адміністрації президента РФ. Його можуть призначити кремлівським куратором по Донбасу.

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ДонецькРогозінОбстріл