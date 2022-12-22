Праздновал день рождения. В Донецке обстреляли ресторан, ранен экс-глава "Роскосмоса"

"На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой в последние проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович (Рогозин, - ред.) получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет", - сказал агентству собеседник.

Ранения получили также те, кто его сопровождал. В частности, как сообщают в местных Telegram-каналах, ранен и так называемый "премьер-министр ДНР" Виталий Хоценко, который был приглашен в качестве гостя. Он отказался от госпитализации после оказания первой помощи. его охранник погиб.

В общей сложности, кроме Хоценко, ранены еще шестеро человек, включая официанта ресторана, музыканта и мангальщика. Два человека - погибли (один из них - охранник Хоценко).

Российские СМИ уже нашли в виновных в обстреле - ВСУ. Якобы, "удар носил явно целенаправленный характер" и якобы производился из самоходной артиллерийской установки CAESAR.