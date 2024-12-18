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Святкування Нового року: де українці планують провести свята та скільки готові витрачати

Середа 18 грудня 2024 07:30
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Святкування Нового року: де українці планують провести свята та скільки готові витрачати Фото: Оренда житла на новий рік (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Більшість українців не планують орендувати житло у період різдвяних та новорічних свят. Однак є й ті, хто планує зняти житло виключно для святкування Нового року або для зимового відпочинку.

РБК-Україна дізналося у OLX Нерухомість, де українці налаштовані провести новорічні свята.

Більшість українців (71%) не планують орендувати житло на зимові свята. Лише 6% опитаних готуються до зимового відпочинку, а 3% розглядають оренду виключно для святкування Нового року. Ті, хто планує подорож, здебільшого обирають Карпати, особливо на новорічний період. При виборі житла ключовими критеріями залишаються зручність і комфорт, а найпоширеніший бюджет оренди — від 1000 до 2000 гривень за день.

Відпочинок у Карпатах – у фаворитах

Серед тих, хто планує відпустку, більшість обрали Карпати (77%). Найпопулярніші курорти:

  • Буковель – 50%
  • Яремче – 29%
  • Верховина – 27%
  • Славське – 24%

57% респондентів планують поїздку на період Нового року (кінець грудня – початок січня), ще 29% – на другу половину січня. Найпоширеніша тривалість відпочинку — 3–7 днів (35%).

Бюджет та критерії вибору житла

48% тих, хто орендуватиме житло для новорічної ночі, планують поїхати в Карпати, 38% нададуть перевагу великим містам (Київ, Львів, Одеса), а 5% – передмістю.

Ключові критерії вибору житла:

  • зручність і комфорт – 82%
  • ціна – 76%
  • розташування – 71%

Найбільш популярний тип житла — приватні будинки (55%), а ідеальний період оренди – з 30 грудня до 1 січня (74%).

Бюджет на оренду:

  • 44% готові витрачати 2000–5000 гривень за день
  • ще 44% обирають варіанти до 2000 гривень
  • 11% закладають бюджет від 10 000 гривень

Раніше РБК-Україна розповідало, скільки коштує добова оренда житла у Києві на новорічну ніч. Найпопулярнішими варіантами є будинки з саунами та апартаменти з терасами. У святковий період вартість оренди може зрости у два рази.

У Києві та передмісті попит на подобову оренду будинків для святкування Нового року залишається високим. Бюджетні варіанти у столиці коштують близько 20 тисяч гривень за дві доби, тоді як ціни на елітні маєтки досягають 100 тисяч гривень. У передмісті оренда значно дешевша, але в деяких пропозиціях вже зазначено, що бронювання на новорічні дні закрите.

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Житло Новорічні свята
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