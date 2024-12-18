Святкування Нового року: де українці планують провести свята та скільки готові витрачати

Більшість українців не планують орендувати житло у період різдвяних та новорічних свят. Однак є й ті, хто планує зняти житло виключно для святкування Нового року або для зимового відпочинку.

Більшість українців (71%) не планують орендувати житло на зимові свята. Лише 6% опитаних готуються до зимового відпочинку, а 3% розглядають оренду виключно для святкування Нового року. Ті, хто планує подорож, здебільшого обирають Карпати, особливо на новорічний період. При виборі житла ключовими критеріями залишаються зручність і комфорт, а найпоширеніший бюджет оренди — від 1000 до 2000 гривень за день.

Відпочинок у Карпатах – у фаворитах

Серед тих, хто планує відпустку, більшість обрали Карпати (77%). Найпопулярніші курорти:

Буковель – 50%

Яремче – 29%

Верховина – 27%

Славське – 24%

57% респондентів планують поїздку на період Нового року (кінець грудня – початок січня), ще 29% – на другу половину січня. Найпоширеніша тривалість відпочинку — 3–7 днів (35%).

Бюджет та критерії вибору житла

48% тих, хто орендуватиме житло для новорічної ночі, планують поїхати в Карпати, 38% нададуть перевагу великим містам (Київ, Львів, Одеса), а 5% – передмістю.

Ключові критерії вибору житла:

зручність і комфорт – 82%

ціна – 76%

розташування – 71%

Найбільш популярний тип житла — приватні будинки (55%), а ідеальний період оренди – з 30 грудня до 1 січня (74%).

Бюджет на оренду: