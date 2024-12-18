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Празднование Нового года: где украинцы планируют провести праздники и сколько готовы тратить

Среда 18 декабря 2024 07:30
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Празднование Нового года: где украинцы планируют провести праздники и сколько готовы тратить Фото: Аренда жилья на новый год (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Большинство украинцев не планируют арендовать жилье в период рождественских и новогодних праздников. Однако есть и те, кто планирует снять жилье исключительно для празднования Нового года или для зимнего отдыха.

РБК-Украина узнало у OLX Недвижимость, где украинцы настроены провести новогодние праздники.

Большинство украинцев (71%) не планируют арендовать жилье на зимние праздники. Лишь 6% опрошенных готовятся к зимнему отдыху, а 3% рассматривают аренду исключительно для празднования Нового года. Те, кто планирует путешествие, в основном выбирают Карпаты, особенно на новогодний период. При выборе жилья ключевыми критериями остаются удобство и комфорт, а самый распространенный бюджет аренды - от 1000 до 2000 гривен в день.

Отдых в Карпатах - в фаворитах

Среди тех, кто планирует отпуск, большинство выбрали Карпаты (77%). Самые популярные курорты:

  • Буковель - 50%
  • Яремче - 29%
  • Верховина - 27%
  • Славское - 24%

57% респондентов планируют поездку на период Нового года (конец декабря - начало января), еще 29% - на вторую половину января. Самая распространенная продолжительность отдыха - 3-7 дней (35%).

Бюджет и критерии выбора жилья

48% тех, кто будет арендовать жилье для новогодней ночи, планируют поехать в Карпаты, 38% предпочтут крупные города (Киев, Львов, Одесса), а 5% - пригород.

Ключевые критерии выбора жилья:

  • удобство и комфорт - 82%
  • цена - 76%
  • расположение - 71%

Наиболее популярный тип жилья - частные дома (55%), а идеальный период аренды - с 30 декабря по 1 января (74%).

Бюджет на аренду:

  • 44% готовы тратить 2000-5000 гривен за день
  • еще 44% выбирают варианты до 2000 гривен
  • 11% закладывают бюджет от 10 000 гривен

Ранее РБК-Украина рассказывало, сколько стоит суточная аренда жилья в Киеве на новогоднюю ночь. Самыми популярными вариантами являются дома с саунами и апартаменты с террасами. В праздничный период стоимость аренды может вырасти в два раза.

В Киеве и пригороде спрос на посуточную аренду домов для празднования Нового года остается высоким. Бюджетные варианты в столице стоят около 20 тысяч гривен за двое суток, тогда как цены на элитные особняки достигают 100 тысяч гривен. В пригороде аренда значительно дешевле, но в некоторых предложениях уже указано, что бронирование на новогодние дни закрыто.

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Жилье Новогодние праздники
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