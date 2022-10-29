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На святкуванні Хелловіна в Сеулі могли загинути десятки людей

Фото: у Сеулі в масовій тисняві загинули люди (twitter.com/hyunsuinseoul)
Автор: Сергей Новиков

У Сеулі (Південна Корея) у смертельній тисняві під час масового святкування Хелловіна могли загинути десятки людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Korea Joongang Daily.

Повідомляється, що смертельна тиснява сталася в Ітхевоні, округ Йонсан. За даними рятувальників, більше 100 постраждалих були виявлені в стані зупинки серця. Але саме так місцеві служби екстреної допомоги повідомляють про очевидну смерть, доки вона не підтвердиться офіційно.

Станом на даний момент підтверджено смерть трьох осіб.

Також повідомляється, що натовп з близько 100 000 людей святкував Хелловін у популярному туристичному районі. На опублікованих у мережі фотографіях видно понад дюжину тіл, покритих ковдрами.

Нагадаємо, навесні в Нігерії в тисняві в черзі за їжею загинуло понад 30 людей.

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ХелловінЮжная Корея