На праздновании Хэллоуина в Сеуле могли погибнуть десятки человек

Сообщается, что смертельная давка произошла в Итхэвоне, округ Йонсан. По данным спасателей, что более 100 пострадавших были обнаружены в состоянии остановки сердца. Но именно так местные службы экстренной помощи сообщают об очевидной смерти, пока она не подтвердится официально.

По состоянию на данный момент, подтверждена смерть трех человек.

Также сообщается, что толпа из около 100 000 человек праздновала Хэллоуин в популярном туристическом районе. На опубликованных в сети фотографиях видно более дюжины тел, покрытых одеялами.

truly the scariest halloween of my life—30 down, 400 rescue workers deployed. please avoid itaewon and stay safe. #이태원사고 pic.twitter.com/PC1GBJt7qk