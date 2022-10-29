На праздновании Хэллоуина в Сеуле могли погибнуть десятки человек

В Сеуле (Южная Корея) в смертельной давке во время массового празднования Хэллоуина могли погибнуть десятки человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Korea Joongang Daily.
Сообщается, что смертельная давка произошла в Итхэвоне, округ Йонсан. По данным спасателей, что более 100 пострадавших были обнаружены в состоянии остановки сердца. Но именно так местные службы экстренной помощи сообщают об очевидной смерти, пока она не подтвердится официально.
По состоянию на данный момент, подтверждена смерть трех человек.
Также сообщается, что толпа из около 100 000 человек праздновала Хэллоуин в популярном туристическом районе. На опубликованных в сети фотографиях видно более дюжины тел, покрытых одеялами.
truly the scariest halloween of my life—30 down, 400 rescue workers deployed. please avoid itaewon and stay safe. #이태원사고 pic.twitter.com/PC1GBJt7qk— Chloe Park
Напомним, весной в Нигерии в давке в очереди за едой погибли более 30 человек.
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