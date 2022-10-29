На праздновании Хэллоуина в Сеуле могли погибнуть десятки человек

В Сеуле (Южная Корея) в смертельной давке во время массового празднования Хэллоуина могли погибнуть десятки человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Korea Joongang Daily.

Также сообщается, что толпа из около 100 000 человек праздновала Хэллоуин в популярном туристическом районе. На опубликованных в сети фотографиях видно более дюжины тел, покрытых одеялами.

По состоянию на данный момент, подтверждена смерть трех человек.

Сообщается, что смертельная давка произошла в Итхэвоне, округ Йонсан. По данным спасателей, что более 100 пострадавших были обнаружены в состоянии остановки сердца. Но именно так местные службы экстренной помощи сообщают об очевидной смерти, пока она не подтвердится официально.

Напомним, весной в Нигерии в давке в очереди за едой погибли более 30 человек.

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