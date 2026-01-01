Святкові "луки" Могилевської: шуби з екохутра, блиск і розкішні деталі

Наталія Могилевська показала серію ефектних святкових образів, які демонструють, як майстерно поєднувати розкішний верхній одяг з екохутра з блискучими деталями. Її гардероб цього сезону відзначається сміливими фактурами, класичним гламуром та продуманими аксесуарами.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Які "луки" вибрала Могилевська

Тваринний принт та срібло

Один із найпомітніших "луків" Наталії поєднує два потужні тренди: леопардову шубу та сукню в лелітках.

Довга шуба з виразним анімалістичним принтом стає головною домінантою образу, тоді як срібляста сукня з золотавим верхом створює святковий настрій і додає грайливого контрасту.

Завершують ансамбль високі чоботи кольору "металік", що гармоніюють із сукнею та підкреслюють загальну концепцію гламурного "лука".

Світле хутро та напівпрозорість

Для більш м’якого і ніжного вигляду Могилевська обирає світлу палітру. Світла коротка шуба додає об’єму та візуально "підсвічує" обличчя, створюючи ефект легкості.

У поєднанні з напівпрозорою вечірньою сукнею, прикрашеною кристалами, бісером та лелітками, цей "лук" виглядає розкішно та витончено, демонструючи, що святковий стиль може бути одночасно драматичним і делікатним.

Драматичне золото та максі

Могилевська також представила образ для святкових подій. Сукня у довжині максі, повністю розшита золотими лелітками та з довгими рукавами, відразу привертає увагу.

Довгий шлейф і золоті чоботи підкреслюють статусність і артистизм образу, роблячи його ідеальним для світського заходу або урочистої вечері.

Аксесуари та завершення образу

У всіх образах Могилевська продумує деталі до дрібниць. Чоботи у відтінку металік та мінімалістичні прикраси допомагають зберегти баланс між блиском і розкішшю, не перевантажуючи образ.

Такий підхід дозволяє поєднувати трендові матеріали та фактури без ризику надмірності.

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Чому ці образи актуальні для Нового року 2026

"Луки" Наталі Могилевської демонструють головні тренди святкового сезону: поєднання яскравих фактур, блиску та розкішного верхнього одягу.

Вона показує, що навіть виразні елементи, як леопард або золото, можуть гармонійно поєднуватися у святковому гардеробі.

Для тих, хто хоче повторити стиль Могилевської, варто звернути увагу на поєднання акцентних речей із базовими деталями та підкреслювати силует за допомогою взуття та аксесуарів.