У святкові дні з українських портів вийшли 9 суден з агропродукцією: куди слідують

Зокрема, дорогою до Тунісу балкер HONORINE з 27,5 тисяч тонн українського зерна, до Бангладеш відправлений балкер VELVET з 57 тисяч тонн пшениці.

Сьогодні в портах "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" на 19 суден вантажать 630 тисяч тонн агропродукції. Нових суден на захід під завантаження не очікується.

У Босфорі 94 судна очікують на інспекцію (69 суден — порожні під завантаження, а 25 — вже завантажені агропродукцією). Російська сторона системно гальмує проведення інспекцій. Суду очікують у середньому більше місяця. Втім, балкер T-Med із пшеницею на борту чекає на інспекцію ще з початку листопада минулого року.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 620 суден, що експортували 16,5 млн. тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.