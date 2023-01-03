В праздничные дни из украинских портов вышли 9 судов с агропродукцией: куда следуют

В частности, по пути в Тунис балкер HONORINE с 27,5 тысячами тонн украинского зерна, в Бангладеш отправлен балкер VELVET с 57 тысячами тонн пшеницы.

Сегодня в портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный" на 19 судов грузят 630 тысяч тонн агропродукции. Новых судов западнее под загрузку не ожидается.

В Босфоре 94 судна ожидают инспекции (69 судов — пустые под загрузку, а 25 — уже загружены агропродукцией). Российская сторона в системно тормозит проведение инспекций. Суда ожидают в среднем больше месяца. Впрочем, балкер T-Med с пшеницей на борту ожидает инспекцию еще с начала ноября прошлого года.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 620 судов, экспортировавших 16,5 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.