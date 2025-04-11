Свята без сюрпризів: чи працюватиме "Нова пошта" на Великдень

"Нова пошта" поділилась графіком роботи впродовж великодніх свят. Один день для співробітників компанії буде вихідним.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії у Facebook.
"Лови графік роботи на великодні свята, аби встигнути і паску поїсти, і посилки забрати чи відправити", - написали у прес-службі компанії.
Згідно з оприлюдненою інформацією, впродовж великодніх вихідних і у наступний після Світлого Христового Воскресіння понеділок "Нова пошта" працюватиме так:
Варто зазначити, що ознайомитись із точним графіком роботи конкретного відділення можна на офіційному сайті "Нової пошти".
Так, наприклад, у Києві більшість із них працюють зазвичай:
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".
Згодом воєнний стан в Україні неодноразово продовжували.
Окрім комендантської години та заборони масових зібрань, воєнний стан передбачає також призупинення дії низки законодавчих норм, які регулюють питання святкових і вихідних днів.
Йдеться про те, що під час воєнного стану в Україні офіційні та додаткові вихідні з нагоди свят скасовуються.
Більшість державних служб і установ продовжують роботу у звичному для них режимі. Тим часом окремі компанії можуть ухвалювати рішення щодо відпочинку своїх співробітників у певні дні самостійно (на власний розсуд).
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