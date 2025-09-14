ua en ru
Нд, 14 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Свята під захистом: прем’єр Франції шукає інші шляхи врятувати державний бюджет

Франція, Неділя 14 вересня 2025 02:51
UA EN RU
Свята під захистом: прем’єр Франції шукає інші шляхи врятувати державний бюджет Фото: прем’єр Франції Себастьян Лекорню (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Прем’єр Франції Себастьян Лекорню відмовився скорочувати державні свята та шукає альтернативні шляхи врятувати бюджет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Лекорню, призначений президентом Еммануелем Макроном на заміну Франсуа Байру, який програв вотум довіри в парламенті, стикається з непростим завданням - переконати роздроблену нижню палату відновити державні фінанси. П’ятничне рішення агентства Fitch Ratings знизити кредитний рейтинг Франції з AA- до A+ лише підкреслило фінансові труднощі країни.

"Я чую, що кажуть наші громадяни: вони хочуть, щоб робота оплачувалася", - сказав Лекорню/

Його попередник Байру пропонував скорочення витрат на 44 мільярди євро та підвищення податків, щоб зменшити дефіцит бюджету з 5,4% ВВП у 2025 році до 4,6% у 2026-му, зокрема за рахунок скорочення двох державних свят для підвищення конкурентоспроможності французької економіки.

Лекорню наголосив, що Франція повинна продовжувати скорочувати дефіцит, і водночас спростував чутки про те, що МВФ "біля дверей" Міністерства фінансів.

"Ситуацію не можна залишати без змін", - підкреслив прем’єр.

Новий уряд планує провести консультації з профспілками та опозиційними фракціями, серед яких соціалісти, комуністи та «зелені», щоб знайти компромісне рішення для державного бюджету. Лекорню визнав, що це буде «важко, але необхідно».

Наразі законодавці не демонструють готовності до швидкого компромісу. Деякі блоки парламенту, включно з ультраправими та ультралівими, закликають до дострокових виборів або відставки президента Макрона, що він виключив.

Виконувач обов’язків міністра фінансів Ерік Ломбард зазначив, що запропоновані раніше 44 мільярди євро скорочень мають бути перерозподілені за новим планом прем’єра. Найбагатші повинні зробити більший внесок у консолідацію бюджету через оподаткування заощаджень та частини активів, без додаткових податків на бізнес, підкреслив Ломбард у вечірньому ефірі France 2.

Нагадаємо, Британія і Франція хочуть посилити східний фланг НАТО винищувачами Rafale і Eurofighter.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція
Новини
Зеленський відповів докором на "санкційний" заклик Трампа до НАТО: що сказав
Зеленський відповів докором на "санкційний" заклик Трампа до НАТО: що сказав
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії