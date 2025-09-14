Свята під захистом: прем’єр Франції шукає інші шляхи врятувати державний бюджет

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Лекорню, призначений президентом Еммануелем Макроном на заміну Франсуа Байру, який програв вотум довіри в парламенті, стикається з непростим завданням - переконати роздроблену нижню палату відновити державні фінанси. П’ятничне рішення агентства Fitch Ratings знизити кредитний рейтинг Франції з AA- до A+ лише підкреслило фінансові труднощі країни.

"Я чую, що кажуть наші громадяни: вони хочуть, щоб робота оплачувалася", - сказав Лекорню/

Його попередник Байру пропонував скорочення витрат на 44 мільярди євро та підвищення податків, щоб зменшити дефіцит бюджету з 5,4% ВВП у 2025 році до 4,6% у 2026-му, зокрема за рахунок скорочення двох державних свят для підвищення конкурентоспроможності французької економіки.

Лекорню наголосив, що Франція повинна продовжувати скорочувати дефіцит, і водночас спростував чутки про те, що МВФ "біля дверей" Міністерства фінансів.

"Ситуацію не можна залишати без змін", - підкреслив прем’єр.

Новий уряд планує провести консультації з профспілками та опозиційними фракціями, серед яких соціалісти, комуністи та «зелені», щоб знайти компромісне рішення для державного бюджету. Лекорню визнав, що це буде «важко, але необхідно».

Наразі законодавці не демонструють готовності до швидкого компромісу. Деякі блоки парламенту, включно з ультраправими та ультралівими, закликають до дострокових виборів або відставки президента Макрона, що він виключив.

Виконувач обов’язків міністра фінансів Ерік Ломбард зазначив, що запропоновані раніше 44 мільярди євро скорочень мають бути перерозподілені за новим планом прем’єра. Найбагатші повинні зробити більший внесок у консолідацію бюджету через оподаткування заощаджень та частини активів, без додаткових податків на бізнес, підкреслив Ломбард у вечірньому ефірі France 2.