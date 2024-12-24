Свята під час війни. Чому в Україні не буде вихідних на Різдво та Новий рік

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Різдво та Новий рік без вихідних

Третій рік в Україні зимові свята проходитимуть з обмеженнями через повномасштабне вторгнення РФ.

Щонайменше до 8 лютого 2025 Верховна рада продовжила дію воєнного стану, тому на Різдво та Новий рік залишатимуться чинними правила щодо комендантської години, заборони масових заходів та вихідних.

Йдеться про скасування додаткових днів відпочинку на державні свята, адже законом про воєнний стан призупиняється дія низки положень КЗпП.

Різдво 25 грудня та Новий рік 1 січня припадають на середу – будній день, тому будуть звичайними робочими днями.

Також не передбачається скороченого на годину робочого дня в переддень свята. Тобто 24 грудня та 31 грудня – робочі дні за повним графіком.

Фото: через воєнний стан вихідні з нагоди свят скасовано (Віталій Носач, РБК-Україна)

Про причини скасування додаткових вихідних президент України Володимир Зеленський говорив ще на початку широкомасштабної війни, в суботу 5 березня 2022: "Сьогодні субота. Це слово на війні нічого майже не означає. Як понеділок, четвер або будь-який інший день. Всі вони стали однаковими. Однаково захищаємо державу, однаково рятуємо людей. Країна не знає більше вихідних. Не важливо, що на годиннику, не важливо, що на календарі. І так до перемоги".

Хто відпочиватиме на свята: чи є виключення

Норма про скасування додаткових вихідних на свята в першу чергу стосується державних установ.

Водночас Кодексом законів про працю встановлено, що роботодавець має право на власний розсуд визначати графік роботи та дні відпочинку.

Тому у приватних компаніях Різдво та Новий рік можуть бути вихідними за рішенням керівництва.

Як працюватимуть пошта та банки

Поштова компанія "Нова пошта" встановила графік роботи на свята, за яким Різдво 25 грудня буде звичайним робочим днем, 31 грудня відділення працюватимуть у скороченому режимі (до 17:00), а 1 січня 2025 – вихідний.

Скриншот novaposhta.ua

Національний поштовий оператор "Укрпошта" також оприлюднив графік на Різдво та Новий рік:

24 грудня – скорочений робочий день до 17:00;

25 грудня – стандартний графік роботи;

31 грудня – скорочений робочий день до 17:00;

1 січня – вихідний.

За повідомленням Національного банку України, у період різдвяно-новорічних свят банківська система працюватиме у звичайному режимі.

Система електронних платежів функціонуватиме 24/7, проте 31 грудня та 1 січня не прийматимуться платежі на рахунок Державної казначейської служби (обмеження вводиться у зв’язку із завершенням звітного року).

"Для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України та належного обслуговування клієнтів банки зобов’язані заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів", – наголошується у заяві НБУ.

При підготовці використовувалися: закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, Кодекс законів про працю, заява президента Володимира Зеленського, публікації сайтів НБУ, "Укрпошти" та "Нової пошти".