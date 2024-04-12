Священнику УПЦ МП Данилевичу вручили підозру

У п'ятницю, 12 квітня, одному із очільників УПЦ МП вручили підозру. Фігурант закликав помолитися за окупантів у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Раніше РБК-Україна з посиланням на джерела розповідало, що йдеться про протоієрея Миколу Данилевича. У нього сьогодні проводили обшуки.
"Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП. Клірик виправдовував російську війну проти України та розпалював релігійну ненависть", - йдеться в повідомленні.
Зокрема протоієрей публічно закликав до співпраці з рашистами, щоб спільно "помолитися за здоров’я та благополуччя" російських окупантів. Про це він написав у власному Телеграм-каналі, який неодноразово використовував для поширення прокремлівських наративів.
За оперативними даними, священник курував розгалужену мережу єпархій УПЦ МП за кордоном. Ці установи під прикриттям нібито духовної опіки над українськими переселенцями поширюють пропагандистські наративи РФ.
На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Зловмиснику загрожує до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ проводить обшуки у заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зав’язків УПЦ МП протоієрея Миколи Данилевича.
Минулого року Служба безпеки України провела низку перевірок єпархій УПЦ МП внаслідок чого десятки служителів МП отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни та навіть державну зраду.
Зокрема, про підозру було оголошено колишньому наміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу. Його підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі й виправдовуванні збройної агресії Російської Федерації. Спочатку митрополита було арештовано, але пізніше він вийшов з-під варти під заставу.
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