Священнику УПЦ МП Данилевичу вручили подозрение

В пятницу, 12 апреля, одному из глав УПЦ МП вручили подозрение. Фигурант призвал помолиться за оккупантов в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Ранее РБК-Украина со ссылкой на источники рассказывало, что речь идет о протоиерее Николае Данилевиче. У него сегодня проводили обыски.
"Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность со стороны заместителя главы синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП. Клирик оправдывал российскую войну против Украины и разжигал религиозную ненависть", - говорится в сообщении.
В частности, протоиерей публично призвал к сотрудничеству с рашистами, чтобы совместно "помолиться за здоровье и благополучие" российских оккупантов. Об этом он написал в собственном телеграмм-канале, который неоднократно использовал для распространения прокремлевских нарративов.
По оперативным данным, священник курировал разветвленную сеть епархий УПЦ МП за границей. Эти учреждения под прикрытием якобы духовной опеки над украинскими переселенцами распространяют пропагандистские нарративы РФ.
На основании собранных доказательств клирика уведомлена о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления
Злоумышленнику грозит до 5 лет заключения с конфискацией имущества.
Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ проводит обыски у заместителя главы синодального отдела внешних церковных завязок УПЦ МП протоиерея Николая Данилевича.
В прошлом году Служба безопасности Украины провела ряд проверок епархий УПЦ МП, в результате чего десятки служителей МП получили подозрение за разжигание вражды, отрицание войны и даже государственную измену.
В частности, о подозрении было объявлено бывшему наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу. Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдывании вооруженной агрессии Российской Федерации. Сначала митрополит был арестован, но позже он вышел из-под стражи под залог.
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