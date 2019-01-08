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Священника УПЦ МП заочно засудили до 6 років позбавлення волі

Новини » Надзвичайні події    08.01.2019 - 15:13
Священника УПЦ МП заочно засудили до 6 років позбавлення волі
Ілюстративне фото (gp.gov.ua)

Засудженого оголошено у розшук

Новоайдарський районний суд Луганської області заочно засудив до шести років позбавлення волі священника УПЦ МП. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Служби безпеки України (СБУ)

Як зазначається, співробітники СБУ встановили, що у квітні 2014 року настоятель одного із храмів Новоайдарського району приєднався до лав терористів. На чолі групи антиукраїнськи налаштованих осіб він організував блокування автошляху до Луганська, перешкоджаючи переміщенню сил і засобів ЗСУ до району проведення АТО.

Суд визнав пособника терористів винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Вирок набув законної сили. Початок терміну виконання покарання обчислюватиметься з дня його затримання. Наразі засудженого оголошено у розшук.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що жительку Хмельницького, уродженку Росії, яка передавала інформацію російському бойовику і готувала теракт, засудили до шести років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила агентурну мережу Генштабу збройних сил РФ, які планували заходи з дестабілізації в Україні. 

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